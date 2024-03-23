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Политика ВЦИОМ узнал, как россияне доверяют политикам

ВЦИОМ узнал, как россияне доверяют политикам

И парламентским партиям

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Опрос проводился по телефону

Эксперты ВЦИОМ попросили россиян дать оценку деятельности парламентских партий и политиков. По данным агентства, деятельность президента РФ одобряют 78,9% опрошенных. Премьер-министра РФ и Правительства — 54,3% и 57,2% соответственно.

— На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81% респондентов (+1,3 п.п. за неделю), Михаилу Мишустину — 63% (+0,7 п.п. за неделю), Геннадию Зюганову — 28,1% (+0,8 п.п. за неделю), Сергею Миронову — 24,1% опрошенных (+0,1 п.п. за неделю), Леониду Слуцкому — 19,5% (+1,8 п.п. за неделю), Алексею Нечаеву — 7,6% (+2,0 п.п. за неделю), — говорится в отчете ВЦИОМ.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 44%, КПРФ — 8,4%, ЛДПР — 8,3%, «Новые люди» — 7,3% и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 3,4%.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 опрошенных в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров.

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