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Политика Выборы президента — 2024

Половина есть: каждый второй житель Новосибирской области уже проголосовал за президента — данные облизбиркома

На участках уже побывали более 1 миллиона человек

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Сегодня последний день голосования

В Новосибирской области на избирательных участках уже побывал каждый второй житель региона. Свежие данные опубликовал облизбирком. Сегодня, 17 марта, последний день голосования.

— По состоянию на 12:00 часов 17 марта явка в Новосибирской области составила 50,62%, проголосовали 1 117 515 избирателей (с учетом дистанционного голосования), — сообщили в Новосибирском облизбиркоме.

Сегодня последний день голосования. Мы ведем онлайн-трансляцию, как оно проходит в Новосибирске и области.

Ранее стали известны районы города и области, где сейчас самая высокая явка.

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