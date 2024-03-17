Половина есть: каждый второй житель Новосибирской области уже проголосовал за президента — данные облизбиркома

В Новосибирской области на избирательных участках уже побывал каждый второй житель региона. Свежие данные опубликовал облизбирком. Сегодня, 17 марта, последний день голосования.
— По состоянию на 12:00 часов 17 марта явка в Новосибирской области составила 50,62%, проголосовали 1 117 515 избирателей (с учетом дистанционного голосования), — сообщили в Новосибирском облизбиркоме.
Сегодня последний день голосования. Мы ведем онлайн-трансляцию, как оно проходит в Новосибирске и области.
Ранее стали известны районы города и области, где сейчас самая высокая явка.