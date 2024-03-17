Проголосовал уже каждый третий: названы самые активные районы Новосибирска на выборах президента

Облизбирком назвал самые активные районы Новосибирска, а также в целом региона — за вчерашний день появились новые лидеры. Данные приведены по состоянию на 20:00 16 марта.
В Новосибирске Первомайский район уступил лидерство Железнодорожному, на участки которого пришло 35,91% — 14 244 избирателя. На втором месте Советский район, где проголосовали 32 483 избирателя, а это 35,66%. В Центральном районе свой выбор сделали 17 959 избирателей — 35,16%.
В Новосибирской области Сузунский район вышел на первое место по явке. Там проголосовали 14 894 человека, это 71,03%. В Маслянинском районе явка 70,03% — 12 250 избирателей, в Тогучинском — 69,86%. Свой выбор сделали 26 845 избирателей.
Сегодня последний день голосования. Мы ведем онлайн-трансляцию, как оно проходит в Новосибирске и области.