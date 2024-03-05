«У него есть документы за героизм»: добровольца приглашают на разговоры о мужестве — он один растит дочь, но сидел за убийство

В новосибирских школах, колледжах и библиотеках регулярно проводятся встречи патриотической направленности. Почетные гости таких мероприятий — участники специальной военной операции. Довоенная биография некоторых из них неоднозначна. Взять Никиту С., с одной стороны — боец-доброволец, участник героического штурма Бахмута, в миру — примерный отец двоих детей, один из которых был брошен матерью в младенческом возрасте. Но его бывшая жена говорит, что он вынудил ее отказаться от дочери, а через несколько лет убил тестя. Корреспондент НГС выслушал всех участников истории.
«Вынудил отказаться от дочери»
Местное отделение «Российской ассоциации Героев» работает в Новосибирске 9 лет, общественники устраивают досуг детям участников боевых действий, помогают ветеранам в сложных жизненных ситуациях, занимаются патриотическим воспитанием. На встречи со школьниками приглашают, в том числе, участников СВО.
— Не было бы нашей страны, не было бы нас с вами, если бы на протяжении веков нас не защищали бы от врагов мужественные и умные люди, которые не щадили своей жизни ради процветания своей страны. О них во все времена слагались былины, пословицы и поговорки, писались песни, стихи, рассказы и романы, — такими словам сопровождается фотоотчет с февральского патриотического конкурса среди школьников в одной из городских библиотек.
«Российская ассоциация Героев» — общероссийская общественная организация, имеет отделения и представительства в 53 субъектах Российской Федерации. Новосибирское региональное отделение основано в 2015 году. Судя по информации на сайте, основные цели — представительство и защита прав и интересов Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, членов их семей, содействие воспитанию молодежи и воинов вооруженных сил в духе стойкости, мужества и преданности своей Родине.
В посте с отчетом отмечается, что в ходе конкурса школьники проявили свой творческий талант, патриотизм и отдали дань уважения тем, кто защищал Родину в прошлом и кто сейчас охраняет мир на земле.
Среди почетных гостей на фотографиях жительница Новосибирска
— Этот пост из «ВКонтакте» мне скинула мама. Мы все ужаснулись, мы не понимаем, как такого человека могут подпускать к воспитанию детей. Во-первых, он отнял у меня мою дочь, во-вторых, убил моего отца безо всякой причины. Пока он считался без вести пропавшим, Никита спокойно жил в доме, в фундаменте которого спрятал его труп. Даже принимал участие в поисках, выражал соболезнования нашей семье. А теперь всё забыто? — задалась вопросом Полина.
Женщина рассказала НГС историю своего несчастливого брака и потери ребенка.
— Мы познакомились с ним на кружке гитары в педагогическом лицее: Никита был моим преподавателем. Так получилось, что до совершеннолетия я начала с ним встречаться, вскоре съехались. В 17 лет я родила ему дочь, наш брак просуществовал всего год. Никита был тираном. Когда я решила от него уйти, он вынудил меня отказаться от дочери, — уверяет Полина.
Девушка показывает переписку с бывшим мужем. Мужчина требует от нее отказаться от прав на ребенка и каких-либо претензий и не пытаться встретиться с дочерью. В противном случае угрожает «полностью сломать ей жизнь».
Как уверяет Полина, тогда «по глупости» она послушалась и отказалась от ребенка. Женщина 8 лет не поддерживает контактов с дочерью, которой недавно исполнилось 9. Она лишена родительских прав.
«Уверял, что убил случайно»
В мае 2021 года в Новосибирске действительно раскрыли загадочное исчезновение
— 10 апреля в вечернее время между подозреваемым и потерпевшим, которые находились в гараже на улице Есенина в Октябрьском районе, произошла ссора, в ходе которой у злоумышленника на почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел, направленный на причинение ему смерти. Реализуя его, подозреваемый стал с силой душить руками потерпевшего, в результате чего наступила смерть последнего, — отметили после задержания в официальном сообщении СУ СКР области.
Из приговора, который размещен на сайте районного суда, следует, что Никита сначала душил тестя руками, а когда тот прекратил сопротивляться, «приискал в гараже провод и полиэтиленовый мешок, который одел на голову потерпевшему и сдавил проводом шею до наступления смерти». В решении суда также указано, что после сокрытия трупа мужчина продолжал вести привычный повседневный образ жизни и участвовал в поисках потерпевшего. При этом отмечается, что подсудимый сам пришел с явкой с повинной.
Никита уверял: убийство было непредумышленным. Один из главных его аргументов заключался в том, что в гараже был топор и, если бы молодой человек замышлял убийство, он воспользовался бы именно им в качестве орудия.
11 мая 2022 года за убийство (
Как рассказала НГС мать
Таким образом
«Бросила ребенка и исчезла на 10 лет»
По информации на сайте Ассоциации Героев, мужчина — боец-доброволец, участник памятного штурма Бахмута, командир разведгруппы. Во время одной из встреч со старшеклассниками рассказывал им о военных действиях и защите Отечества, о любви к Родине и преодолении страха.
Куратор «Российской ассоциации Героев» в Новосибирске Юлия Жарковская в разговоре с НГС сообщила, что
— Мы смотрим более активных участников, кто проявляет себя должным образом по патриотическому направлению и проявляет желание.
Сам мужчина отказался отвечать на вопросы журналиста НГС.
— Комментировать что-либо я откажусь, но не рекомендую вам это публиковать. А бывшая жена моя лишена родительских прав из-за того, что бросила пятимесячного ребенка и исчезла в неизвестном направлении на 10 лет, — сказал Никита.