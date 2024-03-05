«У него есть документы за героизм»: добровольца приглашают на разговоры о мужестве — он один растит дочь, но сидел за убийство

«Вынудил отказаться от дочери»

Местное отделение «Российской ассоциации Героев» работает в Новосибирске 9 лет, общественники устраивают досуг детям участников боевых действий, помогают ветеранам в сложных жизненных ситуациях, занимаются патриотическим воспитанием. На встречи со школьниками приглашают, в том числе, участников СВО.



— Не было бы нашей страны, не было бы нас с вами, если бы на протяжении веков нас не защищали бы от врагов мужественные и умные люди, которые не щадили своей жизни ради процветания своей страны. О них во все времена слагались былины, пословицы и поговорки, писались песни, стихи, рассказы и романы, — такими словам сопровождается фотоотчет с февральского патриотического конкурса среди школьников в одной из городских библиотек.

