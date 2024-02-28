Наталья Пинус решила сложить полномочия — когда депутат покинет новосибирский горсовет

В горсовете Наталья Пинус числится депутатом от округа № 45 в Академгородке, избиралась как независимый кандидат. В сентябре 2023 года стало известно, что депутат уехала в Черногорию, тогда Наталья не планировала слагать полномочия, на округе работали ее помощники, с которыми она поддерживала связь.