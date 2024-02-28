Наталья Пинус решила сложить полномочия — когда депутат покинет новосибирский горсовет

Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус написала заявление о сложении полномочий, она может лишиться мандата в марте. Об этом НГС сообщил председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев.
Как объяснил Дмитрий Асанцев, заявление от Натальи Пинус поступило 27 февраля. Проект решения о досрочном прекращении полномочий будет рассматриваться предварительно на комиссии по местному самоуправлению. Комиссия вынесет проект на сессию, которая пройдет 27 марта. После принятия решения Наталья Пинус перестанет быть депутатом.
— На сессии также будет рассмотрен вопрос о назначении ответственного за округ до избрания нового депутата, — рассказал председатель Совета депутатов.
Довыборы в горсовет, в соответствии с законом, пройдут в сентябре 2024, их назначат в июне, уточнил Дмитрий Асанцев.
О том, что Пинус решила сложить полномочия, стало известно сегодня, 28 февраля. Об этом она написала в своем телеграм-канале. Там же указано, что решение об уходе связано с изменениями в политике. Например, среди причин Наталья называет отмену прямых выборов мэра. Депутат поблагодарила избирателей и отметила, что много работала для своего округа.
В горсовете Наталья Пинус числится депутатом от округа № 45 в Академгородке, избиралась как независимый кандидат. В сентябре 2023 года стало известно, что депутат уехала в Черногорию, тогда Наталья не планировала слагать полномочия, на округе работали ее помощники, с которыми она поддерживала связь.