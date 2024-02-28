Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус решила сложить полномочия. Она указала в своем телеграм-канале, что уже написала заявление.
Как написала депутат, решение об уходе связано с изменениями в политике. Например, среди причин она называет отмену прямых выборов мэра. Наталья поблагодарила избирателей и отметила, что много работала для своего округа.
— По-прежнему считаю своё депутатство, эти восемь лет моей и вашей жизни, хорошим временем для Академгородка. Вы меня очень поддерживали, и это было самым важным. Я много работала, была честна и делала по максимуму своих сил, — написала Пинус.
Наталье Пинус 49 лет, она родилась в новосибирском Академгородке, окончила с красным дипломом педагогический университет отучившись на учителя истории и культурологии. Наталья замужем, у нее трое детей. В горсовете числится депутатом от округа № 45 в Академгородке, избиралась как независимый кандидат, в июне 2019 года выдвигалась на выборы мэра Новосибирска. Пока на сайте горсовета указано, что Пинус также член постоянных комиссий по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения и по городскому хозяйству.
В сентябре 2023 года стало известно, что депутат уехала в Черногорию, тогда Наталья не планировала слагать полномочия, на округе работали ее помощники, с которыми она поддерживала связь.
24 января Анатолий Локоть последний день отработал в должности мэра Новосибирска. Ранее глава написал заявление об отпуске с последующим увольнением. Сейчас должность врио мэра Новосибирска занимает Олег Клемешов. О том, что Анатолий Локоть покидает пост мэра Новосибирска, стало известно 28 декабря.