Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус решила сложить полномочия

24 января Анатолий Локоть последний день отработал в должности мэра Новосибирска. Ранее глава написал заявление об отпуске с последующим увольнением. Сейчас должность врио мэра Новосибирска занимает Олег Клемешов. О том, что Анатолий Локоть покидает пост мэра Новосибирска, стало известно 28 декабря.