«Полномочия слагать не планирую»: депутат горсовета Наталья Пинус подтвердила свой отъезд в Черногорию

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус прокомментировала информацию о своем отъезде в Черногорию, которая распространилась в СМИ региона 1 сентября.
— Этот сентябрь мы с младшими детьми встретили в Будве. Пока депутатские полномочия не слагаю. Помощники работают на округе. Я с ними на связи, — написала в своем телеграм-канале Пинус 2 сентября.
Будва - город в Черногории, расположенный в центральной части адриатического побережья страны. Будва основана 2500 лет назад, это одно из самых древних поселений на берегах Адриатического моря.
Накануне в СМИ Новосибирска появилась информация о том, что Наталья Пинус зарегистрировалась в одном из родительских чатов в Черногории.
28 июня на сессии горсовета Новосибирска депутаты приняли решение о лишении мандатов депутатов Сергея Бойко* и Хельги Пироговой. И тот и другая сейчас находятся за границей.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.