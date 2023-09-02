«Полномочия слагать не планирую»: депутат горсовета Наталья Пинус подтвердила свой отъезд в Черногорию

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус прокомментировала информацию о своем отъезде в Черногорию, которая распространилась в СМИ региона 1 сентября.



— Этот сентябрь мы с младшими детьми встретили в Будве. Пока депутатские полномочия не слагаю. Помощники работают на округе. Я с ними на связи, — написала в своем телеграм-канале Пинус 2 сентября.

