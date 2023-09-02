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«Полномочия слагать не планирую»: депутат горсовета Наталья Пинус подтвердила свой отъезд в Черногорию

Депутат уехала за границу с детьми

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Два года назад Наталью Пинус оштрафовали за пикет против застройки сквера на ул. Демакова

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Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус прокомментировала информацию о своем отъезде в Черногорию, которая распространилась в СМИ региона 1 сентября.

— Этот сентябрь мы с младшими детьми встретили в Будве. Пока депутатские полномочия не слагаю. Помощники работают на округе. Я с ними на связи, — написала в своем телеграм-канале Пинус 2 сентября.

Будва - город в Черногории, расположенный в центральной части адриатического побережья страны. Будва основана 2500 лет назад, это одно из самых древних поселений на берегах Адриатического моря.

Накануне в СМИ Новосибирска появилась информация о том, что Наталья Пинус зарегистрировалась в одном из родительских чатов в Черногории.

28 июня на сессии горсовета Новосибирска депутаты приняли решение о лишении мандатов депутатов Сергея Бойко* и Хельги Пироговой. И тот и другая сейчас находятся за границей.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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