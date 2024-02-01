В Новосибирской области назначена новая уполномоченная по правам человека. Она пришла из прокуратуры

Первый заместитель председателя заксобрания Андрей Панферов сообщил в своем докладе, что выбор между двумя кандидатами — Ниной Морозовой и Еленой Зерняевой.

Нина Сергеевна Морозова имеет высшее образование по специальности «социальный педагог». С 2001 по 2023 год работала преподавателем общеобразовательных дисциплин в училище № 79 . С 2023 года по настоящее время работает социальным педагогом в Колыванской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями.