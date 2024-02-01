В Новосибирской области назначена новая уполномоченная по правам человека. Она пришла из прокуратуры

Сегодня, 1 февраля. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области выбрали новую уполномоченную по правам человека в НСО. На должность во время сессии назначили Елену Зерняеву — сотрудницу прокуратуры.
Первый заместитель председателя заксобрания Андрей Панферов сообщил в своем докладе, что выбор между двумя кандидатами — Ниной Морозовой и Еленой Зерняевой.
Нина Сергеевна Морозова имеет высшее образование по специальности «социальный педагог». С 2001 по 2023 год работала преподавателем общеобразовательных дисциплин в училище
— В обосновании в назначении инициаторы выдвижения приводят ее обширные знания в области защиты прав и интересов человека, которые она получила, работая помощником уполномоченного по правам человека в Колыванском районе. Также Нина Сергеевна принимает активное участие в общественной жизни и имеет огромный опыт работы, — рассказал Андрей Панферов.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил на должность
— Неоднократно поощрялась наградами Новосибирской области. Елену Александровну отличает высокий профессионализм, ответственность в принятии решения, коммуникабельность. Она пользуется заслуженным авторитетом в органах власти, местного самоуправления, муниципальных образованиях Новосибирской области, — представил кандидата Андрей Панферов.
Андрей Панферов также добавил, что 11 декабря 2023 года поступило согласование кандидатуры Елены Зерняевой от федерального уполномоченного по правам человека.
— Отработала с нами почти 20 лет. Я прошу поддержать ее кандидатуру и проголосовать, — сказал председатель комиссии Шимкив.
В итоге тайным голосованием депутаты выбрали Елену Зерняеву. До этих выборов уполномоченной по правам человека была Нина Шалабаева.
Имя работницы прокуратуры фигурирует в расследовании НГС 2022 года про коттеджный поселок, который находится в пяти километрах от Новосибирска и где живут представители прокуратуры региона.
Вчера, 31 января, стала известна предварительная дата, когда пройдет конкурс на должность мэра Новосибирска.