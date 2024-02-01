freedom
Реклама
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 89.67
eur 97.11
Тема дняМиллионера из NL выгнали из бизнеса
Все новости
Все новости

В Новосибирской области назначена новая уполномоченная по правам человека. Она пришла из прокуратуры

Елену Зерняеву выбрали депутаты Законодательного Собрания НСО

2 890

Выборы проходили во время сессии заксобрания

Поделиться

Сегодня, 1 февраля. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области выбрали новую уполномоченную по правам человека в НСО. На должность во время сессии назначили Елену Зерняеву — сотрудницу прокуратуры.

Первый заместитель председателя заксобрания Андрей Панферов сообщил в своем докладе, что выбор между двумя кандидатами — Ниной Морозовой и Еленой Зерняевой.

Нина Сергеевна Морозова имеет высшее образование по специальности «социальный педагог». С 2001 по 2023 год работала преподавателем общеобразовательных дисциплин в училище № 79. С 2023 года по настоящее время работает социальным педагогом в Колыванской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями.

— В обосновании в назначении инициаторы выдвижения приводят ее обширные знания в области защиты прав и интересов человека, которые она получила, работая помощником уполномоченного по правам человека в Колыванском районе. Также Нина Сергеевна принимает активное участие в общественной жизни и имеет огромный опыт работы, — рассказал Андрей Панферов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил на должность 49-летнюю Елену Зерняеву. Она имеет высшее юридическое образование. Елена Зерняева была старшим прокурором по надзору за исполнением законов федерального законодательства, старшим помощником прокурора Новосибирской области по взаимодействию с органами местного самоуправления. С ноября 2022 года и по настоящее время — заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области.

— Неоднократно поощрялась наградами Новосибирской области. Елену Александровну отличает высокий профессионализм, ответственность в принятии решения, коммуникабельность. Она пользуется заслуженным авторитетом в органах власти, местного самоуправления, муниципальных образованиях Новосибирской области, — представил кандидата Андрей Панферов.

Андрей Панферов также добавил, что 11 декабря 2023 года поступило согласование кандидатуры Елены Зерняевой от федерального уполномоченного по правам человека.

— Отработала с нами почти 20 лет. Я прошу поддержать ее кандидатуру и проголосовать, — сказал председатель комиссии Шимкив.

В итоге тайным голосованием депутаты выбрали Елену Зерняеву. До этих выборов уполномоченной по правам человека была Нина Шалабаева.

Имя работницы прокуратуры фигурирует в расследовании НГС 2022 года про коттеджный поселок, который находится в пяти километрах от Новосибирска и где живут представители прокуратуры региона.

Вчера, 31 января, стала известна предварительная дата, когда пройдет конкурс на должность мэра Новосибирска.

ПрокуратураУполномоченныеПрава человекаЗаксобраниеНовосибирская область
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter