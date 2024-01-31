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Появилась предварительная дата проведения конкурса на должность мэра Новосибирска

Документы начнут принимать 1 марта

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Сессия горсовета пройдет 14 февраля

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Депутаты горсовета предложили дату, когда пройдет конкурс на должность мэра Новосибирска. Сегодня, 31 января, на профильной комиссии горсовета во время обсуждения проекта озвучили предполагаемую дату конкурса — 4 апреля. Отбор будет проводиться в большом зале мэрии в 9 утра.

Депутат Андрей Гудовский зачитал основные пункты проекта об объявлении конкурса по отбору кандидатуры на должность мэра. Чтобы принять участие в конкурсе нужно не иметь ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. Также нужно подготовить программу развития Новосибирска.

Прием документов депутаты предлагают провести с 1 марта по 15 марта в кабинете 341. На комиссии проект приняли. За него должны проголосовать депутаты на сессии горсовета, которая пройдет 14 февраля.

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть пока не раскрывает свои планы. На прошлой неделе в горсовете подвели итоги опроса, во время которого новосибирцы перечислили качества идеального мэра.

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