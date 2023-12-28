Коммунист, любитель трамваев и романтик: как Анатолий Локоть пришел к власти и что делал почти 10 лет — видео

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть досрочно сложил полномочия. Об этом в прямом эфире телеканала ОТС сообщил губернатор региона Андрей Травников. Анатолий Локоть уходит работать в федеральные структуры власти. Сейчас он находится в командировке, сообщил пресс-секретарь Анатолия Локтя Глеб Черепанов. В этом видео мы рассказываем о том, как в 2014 году коммунист Анатолий Локоть выиграл выборы, обойдя конкурента из Единой России, а в 2017 году заключил соглашение с бывшим на тот момент врио губернатора Андреем Травниковым из Вологды.

