Коммунист, любитель трамваев и романтик: как Анатолий Локоть пришел к власти и что делал почти 10 лет — видео

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть досрочно сложил полномочия. Об этом в прямом эфире телеканала ОТС сообщил губернатор региона Андрей Травников. Анатолий Локоть уходит работать в федеральные структуры власти. Сейчас он находится в командировке, сообщил пресс-секретарь Анатолия Локтя Глеб Черепанов. В этом видео мы рассказываем о том, как в 2014 году коммунист Анатолий Локоть выиграл выборы, обойдя конкурента из Единой России, а в 2017 году заключил соглашение с бывшим на тот момент врио губернатора Андреем Травниковым из Вологды.
— Особенность сегодняшней политической ситуации в нашей Новосибирской области состоит в том, что накануне объявления о выборах губернатора политическая борьба уже достигла крайне высокого накала, — сказал Локоть во время совместного обращения с Травниковым, — Сейчас открывается возможность вернуть Новосибирску полноценный бюджет развития. Рассмотреть возможность укрепления собственной финансовой базы Новосибирска. Мы договорились об этом. Ради этого я принял решение, согласованное, подчеркиваю, с руководством коммунистической партии Российской Федерации, отказаться от выдвижения на пост губернатора в пользу Андрея Александровича.
В карьере мэра были достижения и провалы. При Анатолии Локте закрылась барахолка, построили трамвайную линию до «Чистой Слободы», реконструировали набережную и Заельцовский парк. Горожане часто ругали мэра за пыль и неубранные от снега улицы.
Кроме работы Анатолий Локоть запомнился яркими эмоциями во время выступлений. Его речь расходилась на цитаты, некоторые даже вошли в историю. Например, выступление Анатолия Локтя на первой Народной премии НГС в 2018 году. Кстати, в этом видео Анатолий Локоть еще говорит о любви и читает стихи Пушкина. Всю информацию об отставке мэра мы публикуем в онлайн-трансляции.