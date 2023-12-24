Песков объяснил, на каких условиях Россия будет готова к переговорам: новости СВО за 23 декабря

Число пострадавших в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ в Грайворонском городском округе Белгородской области увеличилось до пяти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.



Ситуация на Украине

Киев ввел санкции против еще 51 человека и 134 компаний из России и других стран. Многие из попавших в новые списки компаний зарегистрированы в Крыму.

Санкции вводятся на срок от 3 до 10 лет и предполагают в том числе замораживание активов, запрет их вывода с территории Украины, аннулирование лицензий и прекращение торговых операций.

