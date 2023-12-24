Песков объяснил, на каких условиях Россия будет готова к переговорам: новости СВО за 23 декабря

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 23 декабря.
Иноагенты
Минюст пополнил реестр иноагентов. В него попал Олег Куваев, автор легендарного мультсериала про Масяню.
Еще в марте 2022 года Куваев сообщил, что его сайт блокирует Роскомнадзор. В последних сериях мультфильма многие зрители увидели отсылки к украинским событиям.
Также в реестр иноагентов вошли:
- журналист Александр Баунов;
- юрист организации «Роскомсвобода» (организация также признана иноагентом) Саркис Дарбинян;
- экс-священник Андрей Кураев;
- телеведущая Валерия Ратникова;
- издания «Верстка» и «Можем объяснить»;
- журналист Андрей Рыклин.
Атаки ВСУ
Житель села Алексеевка Курской области погиб из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Число пострадавших в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ в Грайворонском городском округе Белгородской области увеличилось до пяти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ситуация на Украине
Киев ввел санкции против еще 51 человека и 134 компаний из России и других стран. Многие из попавших в новые списки компаний зарегистрированы в Крыму.
Санкции вводятся на срок от 3 до 10 лет и предполагают в том числе замораживание активов, запрет их вывода с территории Украины, аннулирование лицензий и прекращение торговых операций.
На Украине вынесли приговор блогеру Юрию Подоляке. Его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы, суд счел его виновным в оправдании действий России.
Полковник СБУ Роман Костенко дал резонансное интервью газете The Times. В нем он сказал, что считает возможность Украины победить на поле боя «крайне маловероятной» и что никакое оружие не сможет серьезно повлиять на боевые действия.
Внешняя политика
Эстония сообщила, что готова искать и высылать на Украину военнообязанных украинцев.
— Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся и чем занимаются, — передает ТАСС слова Лаури Ляэнеметса, главы эстонского МВД.
В тот же день министр юстиции Германии Марко Бушман сообщил, что его страна будет поступать иначе. Германия не будет депортировать украинцев, призванных на службу в ВСУ.
Джо Байден подписал проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год. Его общий объем — 886,3 миллиарда долларов. Помощь Украине предусмотрена в размере 800 миллионов долларов.
Между Россией и Украиной впервые прошел двусторонний обмен передачами и письмами для военнопленных. Их отправили родственники военных с обеих сторон. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Интервью Пескова
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Дмитрий Песков дал интервью газете The New York Times. Ранее газета сообщала, что Путин якобы давал сигналы о своей готовности к переговорам о прекращении огня на нынешней линии соприкосновения. Песков ответил, что эти тезисы «в своей концепции неверны».
— Путин действительно готов к переговорам, он так сказал, — объяснил Песков. — Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей.