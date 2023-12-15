ВСУ атаковали Подмосковье, Путин ответил насчет мобилизации: новости СВО за 14 декабря

— До поры до времени уроки вели учителя по совместительству, но позже они начали отказываться от работы. Две весомые причины: мизерные зарплаты и расположение села — ближайший крупный город, Магнитогорск, расположен почти в часе езды от Гусево, — писала Baza.

Наши коллеги из UFA1.RU узнали подробности этой истории. Имя мобилизованного учителя — Ильнур Валиев. Родители его воспитанников массово просят вернуть учителя.