Доходы Новосибирска станут меньше: депутаты обсудили бюджет на 2024 год

В Новосибирске сегодня, 4 декабря, депутаты Горсовета приняли в первом чтении бюджет города на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 года.
Как рассказал начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков, бюджет 2024 года станет дефицитным на 1 миллиард 800 миллионов. Предварительно ожидается, что дефицит будет и в 2025 году — 1 миллиард 300 миллионов, и в 2026 году — 800 миллионов.
В 2024 году доход бюджета планируется в объеме 83,4 миллиарда рублей. Как добавил Александр Веселков, чиновники рассчитывают, что межбюджетные трансферты будут увеличены.
Сейчас ориентация бюджета Новосибирска — социальная направленность. Расходы отрасли образования — более 46 миллиардов рублей. Это около 54%. Всех отраслей социальной сферы — 55,5 миллиарда, или 65,1%.
Расходы отраслей городского хозяйства и прочих сфер деятельности — 29,7 миллиарда рублей. Это 34,9% от общего объема. Отдельным пунктом также выделены национальные проекты, в которых участвует город. Например, «Безопасные и качественные дороги».
Как отметил председатель комиссией по доходной политики Кирилл Покровский, бюджет в 2024 году по доходам меньше, чем в 2023 году.
— В 2024 году по доходам 83,4 миллиарда, в 2023 году он был 85 миллиардов. И по расходам — 87 миллиардов мы выполняли в 2023 году и в 2024 — 85 миллиардов. Это связано с большими инфраструктурными проектами — с ЛДС и с благоустройством. В 2024 году более скрупулёзная работа, чтобы не оставалось денег, — добавил Кирилл Покровский.
Председатель Контрольно-счетной палаты Геннадий Шилохвостов при этом отметил, что собственные доходы растут. Это происходит из-за уменьшения задолженности по налогам у физических лиц. Но из-за снижения объема безвозмездных поступлений — уменьшается и бюджет.
— Однако как показывает многолетняя практика в ходе исполнения бюджета города объем межбюджетных трансфертов существенно увеличивается, — отметил председатель КСП.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил депутатов поддержать проект бюджета.
— Я хорошо понимаю депутатов, что у вас много наказов по вашему округу. Наверное, не все наказы могут быть исполнены. Сейчас мы планируем основные показатели, доходную расходную часть. КО второму чтению будем более подробно рассматривать статьи, на что их потратить, — высказался мэр Новосибирска
За принятие бюджета в первом чтении проголосовали 42 депутата за и 1 — против.
В конце ноября на сессии Заксобрания депутаты приняли в первом чтении бюджет Новосибирской области на 2024 год. Как рассказал Виталий Голубенко, министр финансов и налоговой политики, в следующем году дефицит бюджета составит 39,5 миллиарда рублей.