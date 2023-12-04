Доходы Новосибирска станут меньше: депутаты обсудили бюджет на 2024 год

В Новосибирске сегодня, 4 декабря, депутаты Горсовета приняли в первом чтении бюджет города на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 года.

Как рассказал начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков, бюджет 2024 года станет дефицитным на 1 миллиард 800 миллионов. Предварительно ожидается, что дефицит будет и в 2025 году — 1 миллиард 300 миллионов, и в 2026 году — 800 миллионов.