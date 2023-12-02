Путин увеличил численность армии. Будет ли новая мобилизация?

Президент России Владимир Путин поручил увеличить штатную численность Вооруженных Сил РФ почти на 170 тысяч человек. Текст указа опубликован на сайте Кремля.
Согласно документу, численность армии будет составлять 2 209 130 человек, из них 1 320 000 военнослужащих. Процесс будет происходить поэтапно за счет тех, кто хочет служить по контракту.
В Минобороны РФ заявили, что проведение мобилизации в связи с указом не планируется, а также, что существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не будет.