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Путин увеличил численность армии. Будет ли новая мобилизация?

Президент подписал соответствующий указ

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Реализация указа будет поэтапной

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Президент России Владимир Путин поручил увеличить штатную численность Вооруженных Сил РФ почти на 170 тысяч человек. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, численность армии будет составлять 2 209 130 человек, из них 1 320 000 военнослужащих. Процесс будет происходить поэтапно за счет тех, кто хочет служить по контракту.

В Минобороны РФ заявили, что проведение мобилизации в связи с указом не планируется, а также, что существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не будет.

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