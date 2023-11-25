В Украине рассказали, что чуть не заключили мир еще весной 2022 года: новости СВО за 25 ноября

Мирные переговоры

По украинской информации, мир между Россией и Украиной мог быть заключен еще весной 2022 года. Об этом сообщил Давид Арахамия, глава правящей партии «Слуга народа». В прошлом феврале он возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией.

Арахамия рассказал телеканалу «1+1», что Россия предлагала закончить боевые действия при условии нейтралитета Украины и ее невступления в НАТО. Однако это, по его словам, противоречило бы конституции Украины, где «прописан блоковый статус» страны. На решение повлиял и визит в Украину Бориса Джонсона, тогда — премьер-министра Великобритании.