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Спецоперация на УкраинеОбзор

В Украине рассказали, что чуть не заключили мир еще весной 2022 года: новости СВО за 25 ноября

Главное, что случилось за последние сутки

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Мирные переговоры в 2022 году шли в Белоруссии и Турции

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 25 ноября.

Мирные переговоры

По украинской информации, мир между Россией и Украиной мог быть заключен еще весной 2022 года. Об этом сообщил Давид Арахамия, глава правящей партии «Слуга народа». В прошлом феврале он возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией.

Арахамия рассказал телеканалу «1+1», что Россия предлагала закончить боевые действия при условии нейтралитета Украины и ее невступления в НАТО. Однако это, по его словам, противоречило бы конституции Украины, где «прописан блоковый статус» страны. На решение повлиял и визит в Украину Бориса Джонсона, тогда — премьер-министра Великобритании.

—... Когда мы вернулись из Стамбула, приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать», — цитирует Арахамию «РИА Новости».

Новые иноагенты

Минюст РФ пополнил список иноагентов. В него попал политик и экс-председатель правительства РФ Михаил Касьянов, который возглавлял правительство с 2000 по 2004 год. Другие новые иноагенты:

  • журналист Илья Давлятчин;
  • журналист Идрис Юсупов;
  • историк Илья Венявкин;
  • .ООО «Люди».

Санкции

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Несколько стран Европы хотят смягчить новый 12-й пакет антироссийских санкций. По информации Bloomberg, они опасаются, что дополнительные жесткие запреты навредят европейским фирмам. Власти этих стран хотели бы «сузить масштабы перечня подсанкционных товаров»

К индивидуальным санкциям совета ЕС против России присоединилась Молдавия. До этого страна уже присоединилась к банковским санкциям и приостановила прямое авиасообщение с Россией.

Министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что из-за санкций российские авиакомпании потеряли 76 самолетов.

— Нас неожиданно застали врасплох, когда хотели забрать самолеты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов, которые были либо на технических стоянках, либо какие-то рейсы собирались выполнить, просто арестовали, — передает слова министра ТАСС.

При этом он подчеркнул, что всего в России используются 1 167 пассажирских самолетов.

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