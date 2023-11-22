Бастрыкин предложил переписать Конституцию: важные поправки по мнению главного следователя страны

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил переписать Конституцию России. Выступая на 17-й Международной научно-практической конференции «Державинские чтения», он заявил, что работа над документом должна быть продолжена.
— Конечно, это должна быть неспешная работа. Но идти по пути определения перспектив нашего развития без закрепления этих перспектив в Конституции… мне кажется, это необходимо, — передает РИА Новости слова Бастрыкина.
В первую очередь, по мнению Александра Бастрыкина, в Конституцию нужно вернуть идеологию страны. Главный следователь страны считает, что без нее не может существовать общество.
— Это элементарные понятия государства и права. Сейчас проходит специальная военная операция, и одна из целей СВО — денацификация Украины, то есть уничтожение идеологии фашизма. Одна из задач СВО сегодня решается, поэтому я предлагаю серьезно подумать над этим, — передает слова Бастрыкина ТАСС. — С учетом нашего исторического общества, с учетом современных реалий, в которых мы живем, думая о перспективах развития нашего общества, необходимо все-таки сформулировать идеологию нашего общества, наших целей и закрепить ее в Конституции РФ.
Еще одно изменение, которое предложил Бастрыкин, — прописать, что национальное право не должно уступать международному.
— Что сегодня происходит? Национальное право существует, а международное право практически разрушено. И с каждым годом этот процесс обрушения приобретает всё больший и больший масштаб, — заявил Бастрыкин. — Что стоят сегодня решения ООН, Совета безопасности, на каком основании, на каких нормах международного права к нам применяются санкции коллективного Запада? Нет такого основания. Национальное право по крайней мере не должно уступать международному, и это должно быть закреплено в новой редакции нашей Конституции.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Бастрыкина, рассказал, что у Кремля нет позиции относительно идеи главы Следственного комитета.
— Это мнение очень авторитетного человека, но специальной позиции на этот счет нет, — прокомментировал идею Бастрыкина Песков. — У президента не было никаких решений и заявлений на этот счет.
Сенатор Андрей Клишас в ответ на предложения Бастрыкина отметил, что в действующей редакции Конституция идеологию не запрещает.
— Положение о том, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной» направлено на поддержание политического многообразия и многопартийности, а не на запрет идеологии как таковой, — написал Клишас у себя в телеграм-канале.
Клишас отдельно подчеркнул, что действующий текст Конституции «современным запросам общества и граждан соответствует», но может быть изменен.
— Конституция — акт прямого действия, живой документ, а не памятник и может быть изменена при наличии общественного запроса, — отметил сенатор. — Конституция, сохраняя стабильность регулирования важнейших вопросов жизни общества и государства должна реагировать на общественный запрос, именно такой подход стал основой для конституционной реформы 2020 года.
Последний раз власти переписывали Конституцию в 2020 году. Тогда в документ внесли сразу несколько поправок, главная из которых коснулась возможности занимать должность президента два срока подряд. Из формулировки исчезло слово «подряд», что позволило Владимиру Путину баллотироваться на пост главы государства снова.