Бастрыкин предложил переписать Конституцию: важные поправки по мнению главного следователя страны

В первую очередь, по мнению Александра Бастрыкина, в Конституцию нужно вернуть идеологию страны. Главный следователь страны считает, что без нее не может существовать общество.



— Это элементарные понятия государства и права. Сейчас проходит специальная военная операция, и одна из целей СВО — денацификация Украины, то есть уничтожение идеологии фашизма. Одна из задач СВО сегодня решается, поэтому я предлагаю серьезно подумать над этим, — передает слова Бастрыкина ТАСС. — С учетом нашего исторического общества, с учетом современных реалий, в которых мы живем, думая о перспективах развития нашего общества, необходимо все-таки сформулировать идеологию нашего общества, наших целей и закрепить ее в Конституции РФ.

