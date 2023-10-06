«Не мы пытались подчинить себе Донбасс бомбежками»: о чем Путин три часа говорил на «Валдае»

Владимир Путин традиционно выступил с большой речью на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Его выступление продолжалось больше трех часов, а темой была обозначена многополярность современного мира. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заранее назвал речь Путина «событием мирового масштаба». Мы следили за этим событием в режиме онлайн, а здесь кратко расскажем о том, что именно рассказывал президент.
Шесть принципов Путина
По словам президента, в XXI веке международные отношения должны строиться на следующих шести принципах:
- открытый мир («Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры, на пути общения людей, их творческой реализации и процветания должна быть безбарьерная среда»);
- многообразие цивилизаций, которое должно стать «фундаментом всеобщего развития» («Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено»);
- совместные решения («Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего — это мир коллективных решений <...>. Не один решает за всех, и не все решают обо всем, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как надо делать»);
- всеобщая безопасность и прочный мир («Гармония в этой сфере достижима, надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров второго сорта»);
- справедливость для всех («Эпоха эксплуатации кого бы то ни было <...> в прошлом. <...> Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться как акт агрессии»);
- равноправие («Больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы в зависимость от кого бы то ни было, прежде всего от более богатых или сильных. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества»).
Конфликт на Украине
Путин отметил, что Россия не начинала украинский конфликт, а пытается его завершить:
— Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить.
По его словам, страна поддерживала крымчан и севастопольцев и не запугивала их этническими чистками в нацистском духе:
— Не мы пытались подчинить себе Донбасс бомбежками.
Кроме того, президент заявил, что Москву не интересует присоединение новых территорий. Он озвучил цель украинского кризиса, и это вовсе не территориальный конфликт.
— Россия — самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий, — отметил Путин. — Нам еще осваивать и осваивать — и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее: речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство.
Ситуация с Карабахом
Отдельное внимание Путин уделил вопросу конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Вот некоторые тезисы президента:
- ключевой вопрос заключался в статусе Карабаха, даже Армения его не признала;
- когда и каким способом Азербайджан наведет в Карабахе конституционный порядок, было только вопросом времени;
- в конечном итоге мы договорились с Азербайджаном, что боевые действия будут остановлены после выхода в Шиши, правовой статус наших миротворцев основан на этом заявлении, без правового статуса;
- была договоренность о том, что азербайджанские войска остановятся;
- Путин узнал о признании Арменией Карабаха в составе Азербайджана из прессы: «Нас тогда отдельно не уведомляли»;
- Баку призывал Москву договариваться о статусе миротворцев РФ в Карабахе на двусторонней основе, и Пашинян был согласен;
- Армения признала Карабах частью Азербайджана, а мы что должны делать: не признавать — это ерунда какая-то;
- Карабах ушел, можно говорить что угодно, но всё крутилось вокруг его статуса;
- Россия делала всё возможное, и российские миротворцы погибли, защищая армян Карабаха;
- «Чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала», — ответил президент на заявление председателя Евросовета Шарля Мишеля о «предательстве» армянского народа Россией.
Экономика
Владимир Путин оценил состояние российской экономики. По его словам, за третий квартал текущего года в России был профицит свыше 660 миллиардов рублей. Кроме того, в конце года Путин ожидает дефицит — «в районе одного процента».
— На ближайшие годы, 2024-й, 2025-й, мы рассчитываем, что дефицит будет в районе этого одного процента, — отметил президент. — У нас рекордно низкая безработица. Три процента. Установилась и стабилизировалась. И, что очень важно, это ключевой момент, я считаю это фундаментальным явлением в нашей экономике, у нас естественным образом началась структурная перестройка экономики.
Что еще сказал президент:
- по всем основным сельхозтоварам мы обеспечиваем себя полностью;
- то же самое происходит в сфере реального производства промышленности;
- нефтегазовые доходы упали, но они дают плюс три процента;
- не нефтегазовые доходы — плюс 43 процента;
- в целом у нас стабильная устойчивая ситуация.
О крушении самолета Пригожина
Владимир Путин поделился подробностями крушения самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, о которых ему рассказал руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
— Докладывал буквально на днях. В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия не было. Это уже установленный факт, результат экспертизы, проведенной Следственным комитетом Российской Федерации, — заявил Путин.
Президент также отметил, что следствие не завершено, и заявил, что, «к сожалению, наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертизой не проводилось».
— Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограммов кокаина. Повторяю, на мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена. Я задал вопрос председателю Следственного комитета, можно ли об этом сказать публично, он сказал: «Да, можно», — это установленный факт.