«Не мы пытались подчинить себе Донбасс бомбежками»: о чем Путин три часа говорил на «Валдае»

— Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить.

По его словам, страна поддерживала крымчан и севастопольцев и не запугивала их этническими чистками в нацистском духе:



— Не мы пытались подчинить себе Донбасс бомбежками.



Кроме того, президент заявил, что Москву не интересует присоединение новых территорий. Он озвучил цель украинского кризиса, и это вовсе не территориальный конфликт.