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«Чья бы кобыла мычала»: 9 самых ярких цитат Путина на «Валдае»

Еще немного, и они уйдут в народ

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Наряду с серьезными заявлениями Путин не упустил возможности блеснуть остроумием

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5 октября Владимир Путин выступил с объемной речью на заседании дискуссионного клуба «Валдай». И хотя его выступление не побило рекорд по продолжительности (в прошлом году президент общался почти четыре часа, в этом — чуть больше трех), за это время глава государства успел затронуть, кажется, все главные темы страны. Детально ознакомиться с ними вы можете в нашей онлайн-трансляции. Но вместе с официальными заявлениями Путин позволил себе немного простых человеческих изречений. Вот 9 самых ярких из них.

«Ну это просто дурь какая-то, чушь»

Президент много говорил о том, что Запад пытается подменить международное право порядком, основанным на неких «правилах», но отмечал, что никому не понятно, что это за правила такие.

— Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Ну это просто дурь какая-то, чушь, — удивился Путин.

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Видео: Пул № 3 / T.me

«Мы-то уже считали, что мы свои, буржуинские!»

Во время выступления Путин вспомнил, как несколько лет назад высказал предположение: «А может быть, нам и в НАТО вступить?» Но получил отказ.

— Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: «А может быть, нам и в НАТО вступить?» Но нет, НАТО такая страна не нужна, — заявил Путин.

— НАТО такая страна не нужна. Спрашивается, а что еще-то? Мы-то считали, что мы уже вот, свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего еще? Противостояния идеологического больше нет. В чем проблема?

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Видео: Пул № 3 / T.me

«Чья бы кобыла мычала, твоя бы молчала»

Во время общения с президентом модератор, директор по научной работе Фонда клуба «Валдай» Федор Лукьянов рассказал Путину о том, что председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Россия предала Армению. Вот что на это ответил Путин:

— Чья бы кобыла мычала, твоя бы молчала. Корова, кобыла. Неважно. Животное, короче говоря.

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Видео: Пул № 3 / T.me

«Если не знает — идиот. Если знает — негодяй»

Во время своего выступления Владимир Путин вспомнил о том, как в канадском парламенте выступил нацист. Президент усомнился, что спикер парламента не знал, кто стоит перед ним:

— Если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Канады и Украины, то он негодяй.

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Видео: Пул № 3 / T.me

«Одесса — это, конечно, русский город, но чуть-чуть еврейский»

Когда один из спикеров сказал президенту, что не будет спрашивать про Одессу (потому что спрашивал на прошлом «Валдае»), Владимир Путин провел экспресс-курс географии и заявил: «Одесса — это, конечно, русский город, но чуть-чуть еврейский».

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Видео: РБК / T.me

«Лазить всё время в окно туда-сюда, штаны себе рвать — не лучшее занятие»

Вспоминая хрестоматийное «окно в Европу», Владимир Путин напомнил, что вместо того, чтобы в очередной раз пролезать в окно, можно выбрать другие двери:

— Мир меняется, и лазить всё время в окно туда-сюда, штаны себе рвать — не лучшее занятие.

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Видео: СМОТРИ / T.me

«Ам — и всё»

Фразой «Ам — и всё» Путин продемонстрировал отношение Украины к российским деньгам за транзит газа.

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Видео: RIA Kremlinpool / T.me

«Я плотник четвертого разряда»

Во время заседания речь не однажды заходила об окнах. Когда один из участников «Валдая» отметил, что Россия и Япония должны держать открытым «окно» для диалога, президент попросил не учить его, «как строить окна»:

— Я плотник четвертого разряда, знаю, как окна строить. Расширим, если потребуется.

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Видео: RIA Kremlinpool / T.me

«Всё ляжет. Всё»

В разговоре о поставках вооружения на Украину Владимир Путин заявил, что именно на них и держится вся оборона. И если они прекратятся — Украине останется неделя:

— Стоит только это прекратить — всё, через неделю всё ляжет. Всё.

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Видео: Пул № 3 / T.me

Владимир ПутинВалдайЦитаты
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