«Чья бы кобыла мычала»: 9 самых ярких цитат Путина на «Валдае»

«Мы-то уже считали, что мы свои, буржуинские!»

Во время выступления Путин вспомнил, как несколько лет назад высказал предположение: «А может быть, нам и в НАТО вступить?» Но получил отказ.

— Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: «А может быть, нам и в НАТО вступить?» Но нет, НАТО такая страна не нужна, — заявил Путин.

— НАТО такая страна не нужна. Спрашивается, а что еще-то? Мы-то считали, что мы уже вот, свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего еще? Противостояния идеологического больше нет. В чем проблема?