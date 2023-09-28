Путин встретился с Кадыровым в Кремле. О чем они говорили

— В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа. Даже на больничной койке он держится молодцом и не упускает возможности отдавать распоряжения членам нашей большой семьи. Я подбодрил моего дорогого дядю, пожелал ему скорейшего выздоровления и передал слова поддержки от дорогой мамы, — написано в посте.