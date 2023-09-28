Путин встретился с Кадыровым в Кремле. О чем они говорили

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Путин предложил обсудить ситуацию в экономике, отметив, что в целом ситуация в республике положительная. В ответ Кадыров поблагодарил президента за то, что тот нашел время с ним встретиться.
— Думаем похвастаться даже: и гуманитарным направлением, и боевым. Наш отряд показывает хорошие результаты: каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику, никакие «Абрамсы» нам не страшны, — рассказал Кадыров об успехах в СВО.
Путин попросил главу Чечни передать самые наилучшие пожелания участникам спецоперации. Кадыров рассказал, что в республике созданы пять полков, три батальона — все они на СВО.
Ранее журналисты кремлевского пула сообщали о том, что Путин проведет сегодня «встречу, которая даст ответы на многие вопросы».
Две недели назад в анонимных телеграм-каналах стала появляться информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы находится в коме. Сообщалось, что у него тяжелая почечная недостаточность. В этот же день в телеграм-канале главы Чечни появился пост с видео. На нем Кадыров гуляет по парку в дождливую погоду.
— Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит, — указано в подписи к видео.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что у Кремля нет информации о здоровье Рамзана Кадырова. Спустя неделю Кадыров опубликовал видео, в котором рассказал о состоянии своего дяди — Магомеда.
— В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа. Даже на больничной койке он держится молодцом и не упускает возможности отдавать распоряжения членам нашей большой семьи. Я подбодрил моего дорогого дядю, пожелал ему скорейшего выздоровления и передал слова поддержки от дорогой мамы, — написано в посте.
Кадыров поблагодарил врачей, назвав их «профессионалами с большой буквы», а также прокомментировал слухи, появившиеся вокруг состояния его здоровья. По его словам, он «жив и здоров» и не понимает, почему поднимается шум даже в случае его болезни.
А 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале видео, как его