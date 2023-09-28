Травников назвал кандидатов на пост первого заместителя и ключевых министров — их одобрило Заксобрание

Депутаты Заксобрания Новосибирской области утвердили кандидатов на ключевые посты в правительстве региона. Среди них три министра и первый вице-губернатор.
Правительство Новосибирской области сложило полномочия после избрания Андрея Травникова на новый губернаторский срок. После этого министры продолжили работать в качестве временно исполняющих обязанности.
На сессии Заксобрания 28 сентября Андрей Травников предложил на рассмотрение кандидатуры Виталия Голубенко на должность министра финансов, Алексея Колмакова — на должность министра строительства, Анатолия Костылевского — министра транспорта и дорожного хозяйства. Также на должность первого вице-губернатора предложена кандидатура Юрия Петухова.
— Все предложения губернатора были поддержаны депутатами единогласно. Члены областного правительства, действующие сегодня в качестве временно исполняющих обязанности после вступления Андрея Травникова в должность, продолжат свою работу после переназначения их главой региона, — сообщил официальный Telegram-канал правительства региона «Новосибирь».
На этой неделе стало известно, что вице-губернатор Новосибирской области Игорь Яковлев решил покинуть свой пост. Источник сообщил, почему политик принял такое решение.