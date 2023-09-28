Навального перевели в единое помещение камерного типа. Что его там ждет?

В социальных сетях Алексея Навального (в 2022 году включен в список террористов и экстремистов. — Прим. ред.), отбывающего наказание в колонии строгого режима, появилась информация о том, что его переводят в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) сроком на 12 месяцев. Там же сообщается, что это самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов. Разбираемся, что это за место.
Согласно приказу Минюста, который регламентирует создание и работу ЕПКТ, предназначены такие помещения для содержания осужденных мужчин, «являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания». Решение о переводе осужденного в ЕПКТ принимает начальник исправительного учреждения. В ЕПКТ заключенные практически не могут иметь личных вещей, в том числе письменных принадлежностей (они хранятся у инспектора и выдаются по расписанию), можно пользоваться библиотекой, но из расчета не более одной книги, журнала или газеты, прогулки составляют полтора часа (на специальной территории). Распорядок дня для заключенных, содержащихся в ЕПКТ, разрабатывается отдельный.
В документах, регламентирующих работу ЕПКТ, уточняется, что осужденные при особо опасном рецидиве преступлений содержатся в ЕПКТ отдельно от всех остальных. Алексей Навальный может считаться таким рецидивистом: к ним относятся в том числе осужденные за особо тяжкое преступление, которые ранее дважды были осуждены за тяжкое преступление или единожды — за особо тяжкое. Оппозиционера ранее судили за мошенничество и неуважение к суду, а до этого — за хищение 55 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Оба приговора относятся к категории тяжких преступлений.
В августе политика Алексея Навального приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинению в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.