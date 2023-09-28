Навального перевели в единое помещение камерного типа. Что его там ждет?

В августе политика Алексея Навального приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинению в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

