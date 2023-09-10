В КПРФ заявили о нарушениях на выборах губернатора Новосибирской области — они не подтвердились

Как сообщили на официальном сайте партии, наблюдатель заявил о нарушениях во время голосования 9 сентября. Он подал первую жалобу на то, что в списках людей, которые решили проголосовать на дому были те, кто переехал или умер. Наблюдатель попросил аннулировать бюллетени в переносных ящиках.