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Выборы губернатора НСО — 2023

В КПРФ заявили о нарушениях на выборах губернатора Новосибирской области — они не подтвердились

Нарушения якобы нашли в избирательных списках для тех, кто голосует на дому

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Наблюдатель подал жалобы 9 сентября

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В новосибирском отделении партии КПРФ заявили о нарушениях в списках для голосования на дому на избирательном участке № 1734. Как сообщили НГС в пресс-службе облизбиркома нарушения не подтвердились.

Как сообщили на официальном сайте партии, наблюдатель заявил о нарушениях во время голосования 9 сентября. Он подал первую жалобу на то, что в списках людей, которые решили проголосовать на дому были те, кто переехал или умер. Наблюдатель попросил аннулировать бюллетени в переносных ящиках.

Второе нарушение, указано на сайте КПРФ, связано с тем, что данных человека якобы не было в списке избирателей, но он проголосовал на дому.

Председатель участка Андрей Луференко комментировать случившееся отказался. Как сообщили НГС в пресс-службе облизбиркома, поступило два факта жалоб, оба этих факта не подтвердились.

— Наблюдатель написал два обращения в участковую комиссию и получил два отказа, — отметили в пресс-службе.

За тем, как проходит финальный день выборов НГС следит в режиме онлайн.

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