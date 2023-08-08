«Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника»: 27-летнюю чиновницу из ХМАО затравили за «откровенное» видео

СМИ окрестили это видео «откровенным». В комментариях в соцсетях местные жители устроили скандал: чиновница, по их мнению, глумится над горожанами.



— Пока вы тут жалуетесь на плохие дороги и в целом на инфраструктуру, заместитель начальника отдела по сопровождению, ведению и контролю документации Управления капитального строительства г. Пыть-Ях Екатерина Смирнова троллит вас в своем «запрещеннограме», распивая раф на ваши, между прочим, налоги. Регулярно дает интервью, где рассказывает, что у нас в городе всё строится хорошо, — написал пользователь, который выложил это видео.