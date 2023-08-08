«Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника»: 27-летнюю чиновницу из ХМАО затравили за «откровенное» видео

В ХМАО, а именно в небольшом городе Пыть-Яхе, случился скандал из-за видео, которое опубликовала местная чиновница. 27-летняя заместитель начальника отдела подготовки, сопровождения и контроля сметной документации Управления капитального строительства Екатерина Смирнова выложила в своем аккаунте видео из рабочего кабинета. На записи девушка в длинной юбке с разрезом крутится на стуле и пьет кофе. Видео сопровождается дерзкой подписью.
— Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома, — написала Смирнова.
СМИ окрестили это видео «откровенным». В комментариях в соцсетях местные жители устроили скандал: чиновница, по их мнению, глумится над горожанами.
— Пока вы тут жалуетесь на плохие дороги и в целом на инфраструктуру, заместитель начальника отдела по сопровождению, ведению и контролю документации Управления капитального строительства
— Еще непонятно, как она стала замом? В таком одеянии с разрезом до пупка. Где дресс-код? — возмутилась Елена Иванова.
— Исходя из моего жизненного опыта, она, по ходу, совсем не принимает никаких решений, судя по всему, ее именно поэтому и назначили: что сказали, то и подписала. Сразу же видно, что интеллект и глубокие знания налицо, — с саркастическим смайлом в конце написала Лариса Гуминская.
— Ой, спасибо вам большое, Екатерина, что считаете ремонт наших дорог! Без вас бы не справились, — добавляет Антония Николаева.
Про Екатерину сразу всплыли другие подробности. Местные СМИ пишут, что Смирнову называют Барби из 314-го кабинета. Она в соцсетях уже делилась историями, как покупала айфон, как парковалась поперек стоянки и как гоняла во дворах между гаражей. Мол, скорости любит, хотя и прав не имеет. А еще любит крутить акробатические номера на пилоне, такая разносторонняя чиновница.
У Смирновой, кстати, нашлось немало защитников. Многие писали, что нет ничего страшного или преступного в том, чтобы выпить кофе на рабочем месте.
— Очень симпатичная девушка, добилась хорошей должности, ну денег нет на дороги, светофоры, газопроводы, школы, сады, мосты, детские площадки, освещение города, чистоту города. Чем еще ей заниматься? Почему бы не попить ра-а-а-аф! Она, мне кажется, с удовольствием всё бы посчитала, горы свернула, из города сделала конфетку, но, увы, ей никто не дает такой возможности — возможности раскрыться, — написала в защиту Смирновой Надежда Быкова.
— А что не так с сотрудником, имеющим профильное высшее образование и несколько лет стажа по должности? Просто в том, что внешне она не похожа на серую мышь, как 99% населения города? — ответила на пост Анна Фоменкова.
У поста десятки комментариев, с учетом того, что многие из них были удалены администратором сообщества из-за оскорблений между участниками диалога. Объяснили ситуацию и представители местной мэрии.
— Доброго дня, уважаемые горожане. С сотрудником проведена профилактическая беседа, информация из личной страницы в сетях удалена. Благодарим за бдительность.
Сама Смирнова в разговоре с корреспондентом 86.RU заявила, что пока не готова комментировать эту ситуацию, и призналась, что сама подала заявление в полицию на тех, кто опубликовал ее видео. Она не считает его оскорбительным для горожан:
— Видео было размещено на моей закрытой странице. О каком оскорблении может идти речь? Я просто рассказывала друзьям о своей работе, не более того, — говорит Екатерина.
Между тем администрация города наказала гламурную чиновницу. Директор УКСа Ровенна Киркина рассказала корреспонденту 86.RU, что девушка снимала reels в Instagram (деятельность запрещена на территории России) в свой выходной, когда вышла на работу, чтобы произвести расчеты и закончить публикацию закупок и конкурсов.
— В отношении Екатерины Смирновой на комиссии по служебному поведению было вынесено решение о дисциплинарном взыскании в виде выговора за нарушение пункта 3.2, пункта 3.4 кодекса этики и служебного поведения МКУ «УКС города Пыть-Яха». Сотрудница записала видео в свой выходной, когда пришла на работу из-за большого количества дел, для того чтобы произвести все расчеты в кратчайшие сроки, законтрактовать и объявить аукционы, — говорит Киркина.
Киркина также сообщила, что Смирнову лишат стимулирующих выплат за месяц. Нарушение, по словам директора учреждения, заключается в том, что в своем видео и подписи сотрудница якобы подвергла сомнению авторитет управления капстроительства Пыть-Яха.
— Мнение граждан сложилось, что это видео было снято в рабочее время в ненадлежащем внешнем виде. Несмотря на то что это был выходной день, мы полагаем, что если учредителем УКСа является администрация города, то сотрудник должен быть в надлежащем виде как на работе, так и за ее пределами и не допускать двоякие комментарии, — добавила директор управления капитального строительства.
Мы следим за развитием событий.