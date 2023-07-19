Путин сравнил важность искусственного интеллекта сегодня с ракетами для СССР

Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад. Общая цель — дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.

