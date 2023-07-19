Путин сравнил важность искусственного интеллекта сегодня с ракетами для СССР

Владимир Путин сегодня принял участие в заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». В своем выступлении президент сделал акцент на теме искусственного интеллекта, подчеркнув, что эти технологии сегодня не менее важны, чем атомный или ракетный проекты в Советском Союзе.
— За этим будущее, мы прекрасно себе отдаем в этом отчет. За этим абсолютное будущее, — сказал глава государства.
Президент также отметил работу АНО: несмотря на все геополитические сложности, в программах организации приняли участие представители более 150 стран мира. В целом же их участниками, по словам Путина, стали более 20 млн человек, приводит данные РИА Новости.
Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад. Общая цель — дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.