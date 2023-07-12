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В Госдуме рассказали, где сейчас генерал Суровикин

Генерал-полковник не появлялся на публике с 24 июня

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Точной информации о местонахождении Суровикина нет больше двух недель

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, где сейчас находится бывший замкомандующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Соответствующий вопрос ему задал корреспондент телеграм-канала Shot.

— Вы с Суровикиным случайно не общаетесь? — задал вопрос корреспондент.

— С кем? — переспросил Картаполов.


— С Суровикиным. А то разные слухи ходят, где он...

— Нет. Он отдыхает сейчас пока. Не доступен, — ответил Андрей Картаполов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: SHOT / T.me

Последнее эфирное появление Сергея Суровикина датируется ночью на 24 июня. Тогда Минобороны опубликовало видео, на котором генерал армии обращался на видео к мятежным участникам ЧВК «Вагнер», направившимся в сторону Ростова-на-Дону.

— Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время, — говорил Суровикин в обращении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Минобороны России / T.me

Позже в некоторых околовоенных телеграм-каналах появились сообщения о том, что генерал присутствовал на совещании в Ростове, но позднее эти данные опровергли. К тому времени стала поступать противоречивая информация о том, где он может находиться. Часто звучала информация о том, что его взяли под стражу из-за дружбы с Пригожиным, на что дочь генерала заявляла, что отец находится на рабочем месте.

Также 29 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о ситуации с Суровикиным, заявил, что спрашивать об этом нужно в профильном ведомстве — Министерстве обороны.

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— Это прерогатива министерства, — отметил Песков. — Здесь речь идет о том, что он (Путин. — Прим. ред.) верховный главнокомандующий и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается уже структурных подразделений внутри министерства, это я прошу вас обращаться к министерству.

До сих пор конкретной информации о том, где сейчас находится Суровикин, не поступало.

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