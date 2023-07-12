В Госдуме рассказали, где сейчас генерал Суровикин

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, где сейчас находится бывший замкомандующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Соответствующий вопрос ему задал корреспондент телеграм-канала Shot.
— Вы с Суровикиным случайно не общаетесь? — задал вопрос корреспондент.
— С кем? — переспросил Картаполов.
— С Суровикиным. А то разные слухи ходят, где он...
— Нет. Он отдыхает сейчас пока. Не доступен, — ответил Андрей Картаполов.
Последнее эфирное появление Сергея Суровикина датируется ночью на 24 июня. Тогда Минобороны опубликовало видео, на котором генерал армии обращался на видео к мятежным участникам ЧВК «Вагнер», направившимся в сторону Ростова-на-Дону.
— Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время, — говорил Суровикин в обращении.
Позже в некоторых околовоенных телеграм-каналах появились сообщения о том, что генерал присутствовал на совещании в Ростове, но позднее эти данные опровергли. К тому времени стала поступать противоречивая информация о том, где он может находиться. Часто звучала информация о том, что его взяли под стражу из-за дружбы с Пригожиным, на что дочь генерала заявляла, что отец находится на рабочем месте.
Также 29 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о ситуации с Суровикиным, заявил, что спрашивать об этом нужно в профильном ведомстве — Министерстве обороны.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Это прерогатива министерства, — отметил Песков. — Здесь речь идет о том, что он (Путин. — Прим. ред.) верховный главнокомандующий и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается уже структурных подразделений внутри министерства, это я прошу вас обращаться к министерству.
До сих пор конкретной информации о том, где сейчас находится Суровикин, не поступало.