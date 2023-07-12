В Госдуме рассказали, где сейчас генерал Суровикин

— Это прерогатива министерства, — отметил Песков. — Здесь речь идет о том, что он (Путин. — Прим. ред.) верховный главнокомандующий и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается уже структурных подразделений внутри министерства, это я прошу вас обращаться к министерству.

До сих пор конкретной информации о том, где сейчас находится Суровикин, не поступало.

