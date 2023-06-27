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Путин выступит с обращением. В Кремле анонсировали ряд важных заявлений

Пресс-секретарь президента сообщил, что президент обратится к россиянам в ближайшие часы

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Владимир Путин готовит ряд важных заявлений, с которыми выступит в ближайшие часы. Об этом сообщает Первый канал со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Тема обращения президента не уточняется, однако Песков заявил, что «заявления Путина, без преувеличения, определят судьбу России».

Вскоре после того, как стало известно о выступлении российского президента, появилась информация о том, что заявление готовит также президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

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Предыдущее обращение президента состоялось 24 июня. Тогда оно было связано с вооруженным мятежом.

Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоОбращение президента
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