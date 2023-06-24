На Пригожина завели дело о призыве к вооруженному мятежу. Все, что известно к этому часу

В ночь на 24 июня против Евгения Пригожина возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». Собрали все, что известно о ситуации к этому часу.



Что случилось?

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетном «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер»». Минобороны официально опровергло его слова, однако Пригожина это не остановило. Он продолжил выступать с угрозами, заявил, что «идет разбираться».

