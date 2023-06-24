На Пригожина завели дело о призыве к вооруженному мятежу. Все, что известно к этому часу

В ночь на 24 июня против Евгения Пригожина возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». Собрали все, что известно о ситуации к этому часу.
Что случилось?
Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетном «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер»». Минобороны официально опровергло его слова, однако Пригожина это не остановило. Он продолжил выступать с угрозами, заявил, что «идет разбираться».
ФСБ немедленно возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В ведомстве заявили, что вся информация от имени Пригожина в соцсетях не соответствует действительности. Центр общественных связей ФСБ обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом задержать Пригожина.
— Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию, — цитирует обращение ФСБ издание РБК.
Реакция военных
Военкор Андрей Руденко опубликовал обращения генерала Сергея Суровикина и генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Оба призвали бойцов Вагнера «остановиться», «одуматься», подчеркнули, что «нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время».
— Пока не поздно, нужно и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации. Решить все проблемы только мирным путем под руководством Верховного главнокомандующего, — сказал Суровкин.
Также Минобороны заявило, что украинская сторона «воспользовалась провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки».
— Киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригады ВСУ. Военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии, — сообщило министерство.
Реакция Путина
Дмитрий Песков доложил, что Путин проинформирован о ситуации, «необходимые меры принимаются».
Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий. Об этом чуть позже снова рассказал пресс-секретарь президента.
Что грозит Пригожину
Генпрокуратура объявила, что уголовное дело против Евгения Пригожина возбуждено по статье 279 УК РФ «Вооруженный мятеж».
Согласно Уголовному кодексу, организация вооруженного мятежа или активное в нем участие наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Однако, как правило, 279-я статья становится в итоге не единственным обвинением, которое выдвигается.
К примеру, в 2013 году к пожизненному заключению был приговорен Али Тазиев. Статья 279 там была лишь частью длинного списка обвинений, в числе которых оказались ч. 1 ст. 208 («Создание незаконного вооруженного формирования»). Чуть ранее, в 2012 году, также к пожизненному заключению был приговорен Мансур Ражаев. Тогда собственно по 279-й статье ему присудили 13 лет лишения свободы, а пожизненное он получил по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
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Что еще?
На Первом канале вышли два спецвыпуска новостей. В обоих не было сказано почти ничего нового, но уже анонсирован третий. «Вконтакте» и «Яндекс» начали блокировать материалы, связанные с Пригожиным.
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