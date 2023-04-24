Министр юстиции Константин Чуйченко в интервью ТАСС заявил о том, что в России собираются отменить смену пола в паспорте. По его словам, это будет одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве. Чуйченко пояснил, что возможность изменения пола была закреплена законом в 1997 году, когда различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, «задавали тон в формировании тех или иных норм».