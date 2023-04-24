Министр юстиции Константин Чуйченко в интервью ТАСС заявил о том, что в России собираются отменить смену пола в паспорте. По его словам, это будет одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве. Чуйченко пояснил, что возможность изменения пола была закреплена законом в 1997 году, когда различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, «задавали тон в формировании тех или иных норм».
— В настоящее время одним из оснований для внесения исправлений или изменений в паспорт и иные документы является справка об изменении пола, выданная медицинской организацией. При этом обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом справки об изменении пола не предусматривается, — отметил Константин Чуйченко.
Министр юстиции озвучил статистику ЗАГСов, согласно которой с 2018 по 2022 год (механизмы, позволяющие изменять пол в паспорте, начали действовать с 2018 года) было зарегистрировано более 2700 случаев смены пола (по документам), из них после смены пола было зарегистрировано порядка 190 браков.
— Человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы: с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? И так далее. Мы имеем не просто юридические коллизии, связанные с вопросом изменения пола, но и прежде всего несоответствие текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам, — заявил министр.
По словам Чуйченко, Минюст РФ в ближайшее время внесет изменения в законы об актах гражданского состояния, об основах охраны здоровья и в несколько нормативных актов — это позволит исключить возможность сменить пол путем «простого изменения документов».
В конце прошлого года президент России Владимир Путин одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Одной из поправок закона запрещается пропаганда смены пола в СМИ, соцсетях, фильмах и книгах.