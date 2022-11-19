Жителей Украины призвали покинуть страну до наступления зимы: новости вокруг СВО за 19 ноября

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации. Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 ноября.
Новые иноагенты
Минюст признал иноагентом артиста Noize MC. Также в реестр попали журналисты Ирина Шихман и Дмитрий Колезев, политик Михаил Светов, физик Андрей Заякин, блогеры Руслан Карпук, Вячеслав Мальцев и нижегородская правозащитница Олимпиада Усанова.
— Как вы понимаете, когда ты уже в федеральном розыске, то иноагентство как-то не особо трогает, — написал в ответ Колезев в своем Telegram-канале.
Ситуация на Украине
Жители страны продолжают сталкиваться с серьезными проблемами в энергоснабжении. Так, «Киевские электросети» предупредили о том, что возвращают стабилизационные отключения электричества по графикам. Мэр Львова и вовсе рассказал, что город может оказаться в ситуации, когда электричества и отопления не будет неделями.
— Буржуйки там, где их можно установить, и генераторы — базовые вещи для львовян, чтобы иметь энергию и тепло на эту зиму, — написал Андрей Садовый.
По словам Владимира Зеленского, тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 регионах и в столице. Глава ДТЭК (крупнейшей частной энергетической компании Украины. — Прим. ред.) Максим Тимченко призвал жителей покинуть страну до начала зимы.
— Это не чрезвычайная ситуация, когда нужно немедленно эвакуироваться, но нам нужно организовать всё так, чтобы потребление было максимально эффективным. Если вы будете потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут гарантированно получать электричество, — сказал Тимченко в интервью BBC News.
Внешняя политика
США считают ракету, упавшую в Польше, украинской. Для прояснения всех обстоятельств США и Польша контактировали с Украиной.
— Мы публично говорили о том факте, что имеющаяся у нас информация подтверждает предварительную оценку президента [Польши Анджея] Дуды о том, что это [взрыв], вероятнее всего, было следствием того, что украинская ракета системы противовоздушной обороны, к сожалению, упала в Польше. Однако главное здесь то, что Украина имеет право защищать себя, как мы уже говорили множество раз, — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Страны АТЭС в Бангкоке приняли совместную декларацию. Согласно ей, большинство участников саммита осуждают конфликт на Украине.
— [Этот конфликт] причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, ограничивая ее рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности. Были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций, — сказано в декларации.
Украину впервые посетил новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он заявил, что его страна поможет Украине укрепить противовоздушную оборону, и пообещал поставить новую партию оружия. Также премьер обсудил с украинским президентом планы по восстановлению Украины.
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Внутренняя политика
Белгородская область снова попала под обстрел. Пострадала жительница города Шебекино.
— Пострадавшая от госпитализации отказалась, у нее ушиб руки при падении. Зафиксировано попадание снаряда в полупустое здание общежития, также повреждения есть в двух пятиэтажках. Пожар в складских помещениях предприятий потушен. Подомовой обход продолжается, — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.