Жителей Украины призвали покинуть страну до наступления зимы: новости вокруг СВО за 19 ноября

Новые иноагенты

Минюст признал иноагентом артиста Noize MC. Также в реестр попали журналисты Ирина Шихман и Дмитрий Колезев, политик Михаил Светов, физик Андрей Заякин, блогеры Руслан Карпук, Вячеслав Мальцев и нижегородская правозащитница Олимпиада Усанова.



— Как вы понимаете, когда ты уже в федеральном розыске, то иноагентство как-то не особо трогает, — написал в ответ Колезев в своем Telegram-канале.

Ситуация на Украине

Жители страны продолжают сталкиваться с серьезными проблемами в энергоснабжении. Так, «Киевские электросети» предупредили о том, что возвращают стабилизационные отключения электричества по графикам. Мэр Львова и вовсе рассказал, что город может оказаться в ситуации, когда электричества и отопления не будет неделями.