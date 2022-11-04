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Спецоперация на Украине

Владимир Путин решил выдать 195 тысяч мобилизованным и контрактникам

Выплата единовременная

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Путин подписал новый указ

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Президент России Владимир Путин распорядился выдать единовременную выплату в 195 тысяч рублей мобилизованным и контрактникам, проходящим службу в ВС РФ. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что указ распространяется на правоотношения, которые возникли с 21 сентября 2022 года.

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Ранее Путин заявил об окончании частичной мобилизации. А до этого то же объявил министр обороны Сергей Шойгу. Указ об объявлении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. По нему Минобороны РФ собиралось призвать 300 тысяч человек.

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