Подслушано в Госдуме: как депутаты решали запретить в России пропаганду ЛГБТ

Конкретные имена и звания людей, которые не дрогнули перед лицом мирового зла и готовы стоять насмерть, Кормухина не называет. Зато выражает надежду, что в дальнейшем будут обсуждаться и другие законопроекты об ограничении информации, опровергающей традиционную человеческую нравственность. Чайлдфри, например. А еще она говорит, что пропаганда «всей этой мерзости» хорошо финансируется, поэтому нельзя обходиться штрафами и ограничениями деятельности для юрлиц — нужно запретить участвовать в культурной жизни всем, кто открыто заявляет о своей принадлежности к ЛГБТ, и тем, кто поддерживает их. Она предлагает учредить при каждом творческом сообществе надзорный орган, совет, ответственный за соблюдение моральных и нравственных нормативов. Зал встречает идею аплодисментами.

Писатель Юрий Поляков говорит, что нам не надо брать пример с «жестокосердных англосаксов», которые «посадили Оскара Уайльда». Но он недоволен тем, что книгу «Лето в пионерском галстуке», которая, на его взгляд, не имеет художественной ценности, активно продвигали и выкладывали в магазинах на лучшие места.

