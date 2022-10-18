Подслушано в Госдуме: как депутаты решали запретить в России пропаганду ЛГБТ

Неделя в Госдуме началась с парламентских слушаний законопроектов об ужесточении запрета пропаганды ЛГБТ. Первый такой закон в современной России был принят в 2013 году — тогда речь шла о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Спустя девять лет депутаты решили, что этого недостаточно и пора браться за взрослых — пропаганду ЛГБТ и нетрадиционных ценностей хотят запретить совсем. Сразу после анонса летом 2022 года законопроект вызвал шквал неоднозначных оценок — формально из-за нового закона под запрет может попасть любой контент с упоминанием представителей ЛГБТ-сообщества — от книг и фильмов до личных публикаций в соцсетях. С тех пор авторы законопроектов поработали над документами и теперь решили его публично обсудить, не дожидаясь заседания Госдумы, на парламентских слушаниях. Обсуждение вышло жаркое: за два с половиной часа участники успели повозмущаться выступлениями западных политиков и мультиками про Свинку Пеппу, предложить не пускать на сцену гомосексуалов и создать надзорные органы по нравственности в искусстве.
Первым выступил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он отметил, что на слушания приглашены «представители всех заинтересованных сторон». Само ЛГБТ-сообщество не упомянули в качестве заинтересованной стороны, но к таковой на слушаниях законопроекта о пропаганде ЛГБТ Хинштейн отнес представителей общественных и профессиональных религиозных организаций. И сразу задал тон всему мероприятию, заявив, что вопрос «традиционных ценностей» с началом спецоперации получил новую актуальность и новое звучание.
— Специальная военная операция происходит не только на полях сражений, но и в сознаниях, умах и душах людей, — заявил Хинштейн. — Сегодня по сути мы воюем и за то, чтобы в России не было, по выражению президента, вместо мамы и папы родителя
Александр Хинштейн принялся перечислять заслуги коллективного Запада в деле «пропаганды ЛГБТ»: более 30 стран узаконили однополые браки, сторонники ЛГБТ демонстративно занимают высшие посты в органах власти США и Европе, это подается как исключительный пример толерантности.
— В частности, женщина-трансгендер назначена помощником министра здравоохранения, также он или она получила звание адмирала, открытый гей стал министром транспорта США, открытая бисексуалка возглавляла правительство Исландии, — приводит он примеры.
Депутат заявил, что сегодня официальные политические деятели на Западе выступают с призывом легализовать педофилию. В качестве примера приводит министра по вопросам равноправия Испании — говорит, что она заявила, что дети имеют право на сексуальные отношения со взрослыми по взаимному согласию. Речь здесь, вероятно, идет о недавнем выступлении Ирене Монтеро, где она говорила о несовершеннолетних, однако из контекста ее речи следует, что имеются ввиду несовершеннолетние, достигшие возраста сексуального согласия: как и в России, в Испании он наступает за пару лет до совершеннолетия.
Хинштейн перечисляет и другие примеры массовой культуры, которые его возмущают, но ему напоминают о времени, поэтому он наконец озвучивает предложения: это запрет пропаганды ЛГБТ, это запрет пропаганды педофилии как самостоятельного вида и это запрет на демонстрацию ЛГБТ и также информации, побуждающей к смене пола среди подростков в интернете, в СМИ, в книгах, в аудиовизуальных сервисах, в кинематографе и в рекламе.
Следом слово берет председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она тоже подготовила инициативу, которой предлагается запретить распространение сведений, пропагандирующих отрицание семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений. Обсуждаемые на слушаниях законопроекты хотят собрать в единый пакет и сделать их межфракционными.
Поскольку слушания открытые, выступают не только политики, но и другие спикеры. В зале сидят уже упомянутые выше представители религиозных конфессий, пришли высказаться и артисты. Слово берет певица Ольга Кормухина. К депутатам она обращается «братья и сестры».
— Для меня сегодняшний приход в думу — это не просто возможность высказать свое мнение и мнение огромного числа людей, которых я представляю, но главное — это необходимость засвидетельствовать нашу позицию перед Богом, — говорит Кормухина. — Ибо только он решает, кому и когда даровать победу. «Нечестивым нет мира», — глаголит Господь. И от нравственного состояния нашего общества сегодня зависит, когда наступит мир и каким он будет. Традиционные и нетрадиционные сексуальные отношения могут по-настоящему определяться только законными нравственными критериями. А кто в состоянии определять эти критерии? Прежде всего это те, кто не дрогнул перед лицом мирового зла, которое наш президент охарактеризовал как неприкрытый сатанизм. Те, кто готов стоять насмерть за идеалы наших предков, которые основывались на божьих законах, признающих естественным только союз мужчины и женщины в браке, имеющим целью продолжение рода. Народ — это значит «наш род», а не толпа зевак, аплодирующих зарвавшемуся клоуну, танцующему на кресте, с которым наши предки создавали и защищали наше государство.
Конкретные имена и звания людей, которые не дрогнули перед лицом мирового зла и готовы стоять насмерть, Кормухина не называет. Зато выражает надежду, что в дальнейшем будут обсуждаться и другие законопроекты об ограничении информации, опровергающей традиционную человеческую нравственность. Чайлдфри, например. А еще она говорит, что пропаганда «всей этой мерзости» хорошо финансируется, поэтому нельзя обходиться штрафами и ограничениями деятельности для юрлиц — нужно запретить участвовать в культурной жизни всем, кто открыто заявляет о своей принадлежности к ЛГБТ, и тем, кто поддерживает их. Она предлагает учредить при каждом творческом сообществе надзорный орган, совет, ответственный за соблюдение моральных и нравственных нормативов. Зал встречает идею аплодисментами.
Писатель Юрий Поляков говорит, что нам не надо брать пример с «жестокосердных англосаксов», которые «посадили Оскара Уайльда». Но он недоволен тем, что книгу «Лето в пионерском галстуке», которая, на его взгляд, не имеет художественной ценности, активно продвигали и выкладывали в магазинах на лучшие места.
— Я хочу расширить немного вопрос и выйти за рамки рассматриваемой темы: а ведь и те книги, которые негативно показывали нашу историю, презрительно изображали наше общество, немотивированно искажали то, что на самом деле происходит в нашей стране и происходило в нашей истории, — они же точно так же лежали всегда и продолжают лежать на самых выигрышных местах. И именно эти авторы получали престижные литературные премии, в том числе «Большую книгу», которая, между прочим, наполовину государственная! — говорит Поляков. — Мы давно высказывали недоумения, но всё стало ясно после начала специальной военной операции — лауреаты «Большой книги» или активно выступили против, или пассивно, или уехали за рубеж с проклятиями против нашей страны.
Он считает, что всему виной специальный механизм продвижения произведений с русофобскими идеями. Поэтому нужно поставить «нормальных деятелей культуры», которые сейчас в угнетенном состоянии, в равное положение. Поляков припоминает спикеру Госдумы Вячеславу Володину премию «За верность Слову и Отечеству», которая была создана по его рекомендации, но закрыта, как только Володин перешел на работу в думу.
Помимо предложений во время обсуждения звучит и критика. Но не предложенного к обсуждению закона, а Конституции РФ. С ней не согласен руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» Сергей Миронов.
— Оказывается, у нас
Он негодует, что закон о культуре предполагает свободу творчества. Говорит, что работает над другой его редакцией.
— Да, свобода творчества — ради бога, никто не имеет права запретить творить. Твори, выдумывай, сочиняй — в стол! Да? Или своим родным и близким. Как только ты хочешь это демонстрировать в виде книг, в виде фильма, в виде спектакля, а особенно за государственные деньги, давайте мы посмотрим: а что у вас там за творчество и какие цели, какие идеи вы сюда вносите.
Он тоже боится, что нельзя обойтись штрафами — традиционные ценности должен охранять Уголовный кодекс.
— Представители культуры денег-то там не пожалеют! — говорит Миронов. — Если мы только ограничимся штрафами — тьфу, ребят, да это вообще ерунда. Штрафы заплатят любые! Я считаю, что за пропаганду этих нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних уголовная должна быть ответственность!
Следующий спикер — уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Мария Львова-Белова. Она тоже говорит о спецоперации, необходимости запретить информацию, которая формирует негативное отношение к традиционным отношениям, ввести ответственность для соцсетей за неудаление запрещенного контента.
— Вчера готовлюсь к слушаниям, подходит сын — 12 лет, — приводит она историю из своей жизни. — Увидел тему и говорит: «Слушай, а ты знаешь, что в радужном флаге нет голубого цвета?» Ну, я так опешила, говорю: «Сын, откуда такая информация?» Он говорит: «А я тут готовился к занятиям, и у меня окошечко всплыло: "Чем радужный флаг отличается от радуги"».
Заместитель главы всемирного русского народного собора Константин Малофеев начинает выступление с того, что идет война, а ядро влияния противника — содомия. Так что он считает, что привлечь к работе над законопроектом можно и комитет по обороне. Он вносит предложение к следующему закону: перестать использовать термин ЛГБТ и использовать «гомосексуализм», «мужеложество» или «содомия».
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий говорит, что деструктивные процессы в мире можно разделить на попытки слома многополярного мироустройства, попытки слома системы мирового права и попытки слома традиционных духовных нравственных ценностей. Он утверждает, что людям нетрадиционной ориентации помогают получить образование и занять высокие посты.
— Когда мы с Петром Олеговичем (Толстым, депутатом Госдумы. — Прим. ред.) работали на площадке ПАСЕ, руководителем комиссии по регламентным процедурам была женщина, которая в начале была мужчиной, сменила пол, и дальше эта женщина-трансгендер, бельгийский сенатор, еще и стала лесбиянкой. Зачем же было менять пол? — рассуждает он.
В перерыве между выступлениями слово берет спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он говорит, что законы о защите от пропаганды ЛГБТ должны были быть приняты намного раньше. Зал встречает это аплодисментами.
Следующим получает слово президент академии наук Чеченской Республики Жанбулат Умаров. Он говорит, что Рамзан Кадыров (зачем-то напоминает присутствующим, что у Кадырова 14 детей) просил передать по поводу законопроектов одно слово — «наконец-то». Без обсуждаемого закона, считает он, не будет существовать государства: если русские поведут себя как европейцы, то кавказцам будет не с кем равняться. Он говорит, что чеченскому народу, как и русскому, свойственны соборность и имперскость.
— Против сатанизма — ядром сатанизма является содомия — против этого сатанизма сегодня наши братья и наши сыновья погибают на украинской земле! — Умаров переходит почти на крик.
Фракцию «Единая Россия» представляет зампредседателя Госдумы, в прошлом детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она многодетная мать и просит поднять руку тех, у кого есть дети.
Она объясняет, что именно родители сопротивляются всем негативным изменениям. Пример негативных изменений такой: в США количество сторонников гей-браков за 25 лет увеличилось в 5 раз — это связано с деятельностью СМИ и прицельной пропагандой, а в некоторых штатах и странах Запада подростки могут при желании получать терапию по смене пола. Она просит продумать все формулировки закона на несколько шагов вперед, чтобы у «врагов семейных ценностей» не было шанса найти лазейку.
Председатель союза журналистов Москвы Павел Николаевич законопроект поддерживает, но считает, что направлен документ на журналистское сообщество — политики и деятели культуры всё равно будут говорить через СМИ. Он негодует: как писать про известных людей, о которых «все знают, кто они» и «они ведут себя на сцене так, чтоб показать, кто они»?
Его успокаивает Володин. Говорит, это они раньше себя так вели, потому что у них премии и гранты были, а нужно сделать так, чтобы не было.
— Вот Полякову и тем, кто продвигает ценности традиционные, — им нет премий! Бурляеву также никто не помогает в этом! А тем, кто разрушает, дают! Дают зарубежные гранты, приглашают их отдохнуть, промыть мозги, потом опять сюда к нам присылают, дают сцены, театральные площадки, гастроли, — говорит спикер Госдумы.
Следующей выступает член Совета Федерации Маргарита Павлова.
— Компания «Дисней» убеждена, что в ее мультфильмах и другой продукции слишком мало ЛГБТ-пропаганды, — говорит Маргарита Павлова. — Александр Евсеевич нам сегодня очень наглядно это продемонстрировал, показав и Свинку Пеппу, и прочую нечисть, которая появляется уже на экранах и попадает в головы наших детей. К слову сказать, в западных комиксах уже появился альтернативный человек-паук, а именно: женщина-лесбиянка в инвалидном кресле. Я не знаю...
Павлова начинает смеяться. Ее в этом поддерживает Володин.
— Где вы это берете? Вам надо закрыть доступ к таким сайтам.
Зал аплодирует. Володин говорит, что скоро говорить о таких вещах станет нельзя, и сетует, что не может выучить «это всё».
— Вдумайтесь: когда я вам рассказывал о Соединенных Штатах Америки, насколько там у них это всё безвозвратно, — говорит Володин. — Небинарные персоны. Дальше: квир-персоны. Затем: гендерная клиника. Гендерно-аффирмационная медицина. Друзья, вот до чего докатились!
Маргарита Павлова рассказывает, что уже и в российских семьях дети принимают гормональную терапию, родители ничего не могут с этим сделать, дети теряют фертильность, а в долгосрочной перспективе это ведет к снижению демографии в стране. Павлова хочет принять участие в составлении закона, ее беспокоят
МКБ-11 — международная классификация болезней, документ, который периодически обновляет Всемирная организация здравоохранения. Она содержит специальные коды, которыми шифруют болезнь в медицинской документации и дорабатывается с учетом новых данных о заболеваниях. В России
Об окнах Овертона чуть позже вспоминает председатель организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» Мария Мамиконян.
— Сначала говорится — «не надо заглядывать в чужой альков», и мы с этим все в принципе согласны: взрослые люди — разберутся. Потом оказывается, что под это идет и педофилия, и трансгендеры, и так далее. Вот маленькая статистика: не сейчас, а несколько лет назад в Америке количество попыток самоубийства в среднем по стране — 4,6%, среди ЛГБТ — 20%, а среди трансгендеров — уже 41%, то есть почти каждый второй пытался покончить самоубийством, — говорит она. — Когда нам пытаются говорить, что это из-за того, что общество нетолерантно, — нет, это не из-за того, что оно нетолерантно, это из-за того, что нарушены нормальные человеческие программы естества и искажена личность. И даже начинаются все эти психические болезни и так далее.
На этом обсуждение выходит на финишную прямую — последние короткие выступления и заключительные речи авторов законов. Теперь они планируют собраться рабочей группой, собрать собственные наработки и предложенные поправки в один документ и подать его на рассмотрение в Госдуму. Это планируют сделать на следующей неделе, тогда же закон рассмотрят в первом чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ожидает, что в ноябре закон уже ляжет на стол президента.