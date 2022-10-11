Что значит военное положение и можно ли будет выезжать из Новосибирской области — объясняем в карточках

Военное положение — это особый правовой режим, вводимый на территории страны или ее отдельных местностях. Время и начало действия военного положения устанавливаются указом президента.

Во время военного положения могут (в той мере, в которой это необходимо для обеспечения обороны страны) ограничиваться права и свободы граждан РФ, иностранных граждан и людей без гражданства. Кроме того, на граждан и организации могут возложить дополнительные обязанности.

— За всю историю Российской Федерации военное положение не вводилось, — напомнил юрист Михаил Сараев. — Были только режимы контртеррористической операции на территории Чечни и Чеченской Республики. Специфика заключается в том, что военное положение может быть введено не только на территории всей Российской Федерации, но и по регионам частично.

