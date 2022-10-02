Какие машины могут мобилизовать: изучаем перечень Министерства обороны и рассказываем, кто рискует
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Мы уже рассказывали, что в период частичной мобилизации под «призыв» могут попасть не только граждане в запасе, но и автомобили. Причем если в советское время подлежащие мобилизации машины регистрировались в военкоматах, то сейчас данные берутся из общей базы данных ГИБДД. Владельца такого автомобиля могут пригласить в военкомат для оформления документов, а затем при необходимости изъять машину. Правда, без объявления военного положения это возможно только для автомобилей, зарегистрированных на юридических лиц, но приглашать для регистрации частников могут и сейчас. Какие машины находятся в зоне риска?
Полный привод, блокировки и просвет
180+ мм
В приказе Министра обороны от 14 марта 2014 года
Другое дело, что вряд ли в этом есть смысл, поскольку ремонт и обслуживание армейской техники заточены в основном на УАЗы. Мы уже писали, какая ответственность грозит за неявку в военкомат.
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А что еще могут мобилизовать?
Под мобилизацию попадают практически все типы автобусов (но не троллейбусы), грузовые автомобили, прицепы и широкий перечень специальной техники: автокраны, лесовозы, автомобили скорой помощи, пожарные машины, инкассаторская техника, автоцистерны и так далее. В целом же изымать автотранспорт удобнее у юридических лиц, обладающих большими автопарками, поэтому пока мы не видим признаков того, что процедура может коснуться частников. Однако законом подобное предусмотрено.
Вы задаете нам массу вопросов, и для вашего удобства мы создали справочник мобилизации.