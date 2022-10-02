Какие машины могут мобилизовать: изучаем перечень Министерства обороны и рассказываем, кто рискует

Полный привод, блокировки и просвет 180+ мм

В приказе Министра обороны от 14 марта 2014 года № 151 перечислены категории автомобилей, которые предоставляются военным в установленных законом случаях, и среди легковушек под мобилизацию попадает категория M1G — внедорожники и некоторые кроссоверы. Первыми на ум приходят УАЗы и «Нивы», но на самом деле требования сформулированы достаточно размыто, например полный привод может быть как постоянный, так и отключаемый, а блокировка дифференциала как механическая, так и ее аналог (видимо, включая и электронные имитации за счет ESP). В остальном подъем в 30% может одолеть любой современный кроссовер, а просвет 200 мм под центром базы — и вовсе норма для этого класса. Этот параметр не нужно путать с просветом под низшей точкой машины, которой у легковушек обычно является защита картера. Таким образом, в теории мобилизовать могут и Renault Duster, и Suzuki Grand Vitara.