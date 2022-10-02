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Какие машины могут мобилизовать: изучаем перечень Министерства обороны и рассказываем, кто рискует

Проверьте, подходит ли ваше авто для нужд армии

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Lada Niva полностью подходит под критерии

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Мы уже рассказывали, что в период частичной мобилизации под «призыв» могут попасть не только граждане в запасе, но и автомобили. Причем если в советское время подлежащие мобилизации машины регистрировались в военкоматах, то сейчас данные берутся из общей базы данных ГИБДД. Владельца такого автомобиля могут пригласить в военкомат для оформления документов, а затем при необходимости изъять машину. Правда, без объявления военного положения это возможно только для автомобилей, зарегистрированных на юридических лиц, но приглашать для регистрации частников могут и сейчас. Какие машины находятся в зоне риска?

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Полный привод, блокировки и просвет 180+ мм

В приказе Министра обороны от 14 марта 2014 года № 151 перечислены категории автомобилей, которые предоставляются военным в установленных законом случаях, и среди легковушек под мобилизацию попадает категория M1G — внедорожники и некоторые кроссоверы. Первыми на ум приходят УАЗы и «Нивы», но на самом деле требования сформулированы достаточно размыто, например полный привод может быть как постоянный, так и отключаемый, а блокировка дифференциала как механическая, так и ее аналог (видимо, включая и электронные имитации за счет ESP). В остальном подъем в 30% может одолеть любой современный кроссовер, а просвет 200 мм под центром базы — и вовсе норма для этого класса. Этот параметр не нужно путать с просветом под низшей точкой машины, которой у легковушек обычно является защита картера. Таким образом, в теории мобилизовать могут и Renault Duster, и Suzuki Grand Vitara.

Тот случай, когда проходимость Renault Duster может оказать ему дурную услугу — формально он соответствует критериям Минобороны

Тот случай, когда проходимость Renault Duster может оказать ему дурную услугу — формально он соответствует критериям Минобороны

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Другое дело, что вряд ли в этом есть смысл, поскольку ремонт и обслуживание армейской техники заточены в основном на УАЗы. Мы уже писали, какая ответственность грозит за неявку в военкомат.

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А что еще могут мобилизовать?

Под мобилизацию попадают практически все типы автобусов (но не троллейбусы), грузовые автомобили, прицепы и широкий перечень специальной техники: автокраны, лесовозы, автомобили скорой помощи, пожарные машины, инкассаторская техника, автоцистерны и так далее. В целом же изымать автотранспорт удобнее у юридических лиц, обладающих большими автопарками, поэтому пока мы не видим признаков того, что процедура может коснуться частников. Однако законом подобное предусмотрено.

Вы задаете нам массу вопросов, и для вашего удобства мы создали справочник мобилизации.

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