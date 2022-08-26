Шевчук пытается оспорить штраф за дискредитацию армии: новости вокруг спецоперации за 25 августа

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 25 августа.



Евгения Ройзмана освободили из-под стражи

Оппозиционному политику, бывшему депутату Госдумы и экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману объявили меру пресечения по делу о дискредитации Российской армии. Следователь просил до 29 сентября запретить Ройзману покидать квартиру с 00:00 до 23:59, за исключением явки в следственные органы и суд, общаться с кем бы то ни было, кроме адвоката, следователя и близких родственников, отправлять и получать почту (кроме переписки с официальными органами) и использовать любые средства связи, в том числе интернет.