Кто такая Анна Минькова? Что известно о чиновнице, заявившей: «Это выбор ваш — заводить детей»
Вице-губернатор Краснодарского края по соцполитике оскандалилась на всю страну
За один день вице-губернатор Кубани Анна Минькова прославилась на всю страну. На встрече с родителями будущих первоклассников, которым не досталось мест в школах вблизи дома, на жалобу одной из мам чиновница ответила: «Это выбор ваш — заводить детей».
Видео с репликой Миньковой быстро подхватили телеграм-каналы и СМИ, в том числе и федеральные. После общественного резонанса вице-губернатору пришлось извиниться за свои резкие высказывания, но завирусившийся ролик было не остановить.
Минькову уже окрестили второй Ольгой Глацких (свердловская чиновница, заявившая: «Государство не просило вас рожать». — Прим. ред.), а депутат Госдумы Сергей Миронов заявил в своем твиттере, что женщину нужно уволить с госслужбы за оскорбление граждан.
— Если краснодарские власти не сделают выводы, попросим об этом прокуратуру, — пригрозил Миронов.
«Это выбор ваш — заводить детей»
Скандальную фразу Анна Минькова произнесла днем 27 июля. Тогда краевая и городская администрации организовали встречу с родителями будущих первоклассников в формате «открытого микрофона», где каждый собравшийся мог задать вопросы чиновникам.
А вопросов много: две школы краснодарского микрорайона Губернского —
Решение, предложенное чиновниками, не всем пришлось по душе. Так, одна из мам пожаловалась, что ее муж работает в другом городе, она живет одна с двумя детьми и не имеет возможности водить первоклашку пешком, а на автобусе его тошнит.
Женщина спросила у Анны Миньковой, какой у нее есть выход.
— Это выбор вашего мужа — работать за
«Зачем вы покупали квартиру, зная, что здесь нет школ?»
Скандальная встреча вице-губернатора с родителями была не единственной. В частности, Анна Минькова встретилась с ними за неделю до этого. Люди стали жаловаться, что не могут устроить детей в 102-ю школу, однако чиновница посоветовала им обратиться с этой проблемой... к застройщикам.
— Вы с 2013 года здесь живете? Зачем вы здесь в 2013 году покупали квартиру, скажите мне, зная, что здесь нет школы? — спросила Анна Минькова.
— Где я покупала квартиру, застройщик обещал построить школу, — ответила одна из родительниц.
— А вопросы вы задаете мне, а не своему банкроту-застройщику. Причем банкроту, скорее всего, в кавычках, — парировала замглавы Кубани.
Анна Минькова vs Марина Овсянникова
В поле зрения кубанской чиновницы попадают не только родители школьников. Также Анна Минькова не прошла мимо поступка Марины Овсянниковой, которая в марте этого года выбежала в прямой эфир Первого канала с пацифистским плакатом (Овсянникова, как и Минькова, окончила журфак КубГУ и работала одно время в краевых СМИ).
Вице-губернатор в своем телеграм-канале рассказала, что в конце 90-х работала редактором информационных программ, а Овсянникова была ее заместителем, «урвав» эту должность.
— Конечно, редактором должна была быть Марина, но в силу «личных обстоятельств с директором» не могла в полной мере уделять время работе. Но как только под руководителем зашаталось кресло, ее и след простыл. Конечно, она знала, что все эти должности, квартиры, машины — не ее заслуга, — заявила Минькова и призналась, что ей стыдно за поступок Овсянниковой. — Вообще стыдно, когда журналистами становятся бездарности, стыдно, когда продают Родину.
А кто такая Анна Минькова?
Анна Минькова родилась в адыгейском поселке Тлюстенхабль 23 февраля 1978 года. Окончила журфак КубГУ, с 1999 года работала корреспондентом на телеканале ГТРК «Кубань».
В 2004 году была назначена советником главы Краснодарского края Александра Ткачева, спустя год стала работать в администрации Краснодара, а потом была первым заместителем директора краевой телерадиокомпании «НТК».
В марте 2011 года Минькова стала пресс-секретарем губернатора Ткачева.
В 2015 году Анна Минькова стала вице-губернатором. С тех пор чиновница курирует на Кубани сферы здравоохранения, образования, культуры и средств массовой информации.
Что известно о личной жизни кубанской чиновницы?
Судя по декларации о доходах и имуществе за 2021 год, у женщины трое несовершеннолетних детей. В 2015 году, заняв должность вице-губернатора, Минькова рассказывала, что ее дети ходят в обычную краснодарскую школу, которая (так же, как и все остальные в городе) переполнена.
Женщина второй раз замужем. Ее супруг — Станислав Мочалов — является гендиректором ООО «Школа идей» (учредитель — его мама Татьяна Мочалова) и пиццерии «23 см», где 70% акций также принадлежат его маме. Ранее Мочалов руководил Центром укрепления материально-технической базы образования при кубанском Минобре.
За прошлый год вице-губернатор задекларировала доход в 1,79 миллиона рублей. У нее нет недвижимости и машин. Муж Миньковой заработал более 5 миллионов. Он владеет тремя земельными участками, двумя домами и дачей. Ездит мужчина на автомобиле Land Rover Sport.
Отсудила рубль
В начале 2020 года на канале «ЗАКраснодар» на платформе «Яндекс.Дзен» был размещен материал под заголовком «Анна Минькова украла поликлинику: 32 миллиона в карман». В публикации говорилось о том, что свекровь вице-губернатора стала собственницей помещения площадью почти 600 квадратных метров и сдавала его в аренду краснодарской поликлинике за
Автор публикации заявил о причастности Анны Миньковой к коррупционным схемам и обвинил чиновницу в том, что ее действия нанесли ущерб краевой казне в размере не менее
Сделать из школы котлету
Любопытно, что кубанская чиновница и раньше делала резонансные высказывания о родителях и системе образования. Так, например, в интервью «Новой газете Кубани» вице-губернатор рекомендовала родителям, недовольным переходом обучения школьников на программу «СберКласс», обратиться к психотерапевту.
— Учиться самим и учить других — в этом состоит непрерывный педагогический процесс. А у нас иногда родители, вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями — воспитывать детей, стремятся учить школу, готовы сделать из нее отбивную котлету <...> Становится нормой, когда свои промахи родители ставят в вину учителю, тогда как им нужно идти к психотерапевту и налаживать отношения с собственным ребенком, — заявила Минькова.