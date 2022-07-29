Кто такая Анна Минькова? Что известно о чиновнице, заявившей: «Это выбор ваш — заводить детей»

«Зачем вы покупали квартиру, зная, что здесь нет школ?»

Скандальная встреча вице-губернатора с родителями была не единственной. В частности, Анна Минькова встретилась с ними за неделю до этого. Люди стали жаловаться, что не могут устроить детей в 102-ю школу, однако чиновница посоветовала им обратиться с этой проблемой... к застройщикам.

— Вы с 2013 года здесь живете? Зачем вы здесь в 2013 году покупали квартиру, скажите мне, зная, что здесь нет школы? — спросила Анна Минькова.



— Где я покупала квартиру, застройщик обещал построить школу, — ответила одна из родительниц.

