Треть россиян стали жить беднее — эта и другие новости вокруг спецоперации за 7 июня

Центробанк увеличил порог переводов в валюте за рубеж

С 8 июня россияне смогут в течение календарного месяца переводить на заграничные счета 150 тысяч долларов в месяц. Раньше лимит составлял $50 тыс. Эти же правила действуют для нерезидентов из «дружественных стран», уточнил ЦБ. Ряд ограничений на операции с валютой и международные переводы Центробанк наложил еще в начале марта.

ФОМ рассказал, как изменилось материальное положение россиян

Фонд «Общественное мнение» провел опрос, в котором выяснял, как в последние месяцы изменилось материальное положение россиян. Ухудшение отметили 37% респондентов, улучшение — 8%, большинство не заметило изменений. 17% полагают, что в ближайший год с деньгами у них станет хуже, 37% не ждут изменений, с оптимизмом смотрят в будущее 26% опрошенных. Остальные 20% участников опроса затруднились с ответом.

