Россия окончательно отказалась исполнять решения ЕСПЧ. Юристы объяснили, чем это грозит

— Россия уже давно подготовила себе подушку на подобное развитие событий. В частности, в 2015 году в ФКЗ «О Конституционном суде» внесли правки, суть которых свелась к тому, что Конституционный суд РФ наделили правом определять исполнимость или неисполнимость конкретных решений ЕСПЧ в каждой конкретной ситуации. Позднее, в 2020 году, в Конституцию внесли изменения, которые утвердили возможность неисполнения решений межгосударственных органов (в том числе и ЕСПЧ). Все эти шаги были предприняты на фоне заявления множества государственных чиновников о том, что ЕСПЧ превратился в политизированную структуру, целью которой является дискредитация нашего государства на международной арене, — пояснил Денис Валдеев.

