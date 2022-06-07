Россия окончательно отказалась исполнять решения ЕСПЧ. Юристы объяснили, чем это грозит
Отказ от ЕСПЧ может серьезно отразиться на правовой системе страны
Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, по которому решения Европейского суда по правам человека, принятые после 15 марта (дата выхода России из Совета Европы), не будут исполняться в нашей стране. Компенсации по постановлениям ЕСПЧ, которые вступили в силу до 15 марта, будут выплачиваться только в рублях на счета в российских банках. Кроме того, решения судов Российской Федерации с этого момента будут иметь больший вес, чем постановления ЕСПЧ.
Юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев считает, что выход России из Совета Европы и отказ от ЕСПЧ серьезно отразится на правовой системе.
— ЕСПЧ был предусмотрен как надгосударственный судебный орган, в который граждане могут обратиться, если исчерпаны внутригосударственные механизмы правосудия (пройдены все суды). Причем число жалоб, подаваемых ежегодно только гражданами России, близится к
Юрист отметил, что сам ЕСПЧ по-прежнему будет доступен для граждан России — до начала 2023 (в лучшем случае — 2024) года. Но после этого россияне уже не смогут обратиться за защитой своих прав, если только РФ не вернется в Совет Европы.
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— Россия уже давно подготовила себе подушку на подобное развитие событий. В частности, в 2015 году в ФКЗ «О Конституционном суде» внесли правки, суть которых свелась к тому, что Конституционный суд РФ наделили правом определять исполнимость или неисполнимость конкретных решений ЕСПЧ в каждой конкретной ситуации. Позднее, в 2020 году, в Конституцию внесли изменения, которые утвердили возможность неисполнения решений межгосударственных органов (в том числе и ЕСПЧ). Все эти шаги были предприняты на фоне заявления множества государственных чиновников о том, что ЕСПЧ превратился в политизированную структуру, целью которой является дискредитация нашего государства на международной арене, — пояснил Денис Валдеев.
По мнению юриста Юлии Федотовой, замена ЕСПЧ на Верховный или Конституционный суд РФ будет неравнозначной, поэтому россияне остались без важного механизма защиты на международном уровне.
— Мы лишаемся последней инстанции, в которой был шанс добиться пересмотра дела по новым обстоятельствам или получить какую-либо компенсацию. Россия до настоящего времени в целом хоть как-то исполняла его решения в части оплаты, теперь мы лишены и этой возможности, — считает Юлия Федотова. — Аналогов ЕСПЧ не существует, Верховный или Конституционный суды не смогут заменить ЕСПЧ. Верховный суд — это часть единой системы, ее последняя ступень, которая нечасто работает в пользу граждан. Конституционный же суд вообще про другое, он рассматривает вопросы применения прав и законов в конкретных делах.
Напомним, 10 марта в Совете Федерации заявили, что россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека после того, как страна выйдет из Совета Европы. Мы говорили с правозащитником о том, какие альтернативы есть у тех, кто хочет оспорить решения российских судов и почему до сих пор эти варианты не пользовались популярностью.