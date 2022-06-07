Прокурор Западного военного округа рассказал о 600 срочниках, отправленных на Украину
И рассказал, что сделали с теми, кто это допустил
Военный прокурор Западного округа Артур Егиев сообщил, что в спецоперации на Украине участвовали около 600 солдат-срочников. Заявление он сделал, выступая в Совете Федерации.
— Порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции, все они возвращены в кратчайшие сроки, — цитирует Артура Егиева «Интерфакс».
По словам прокурора, за это понесли ответственность порядка 12 офицеров, в том числе «были приняты решения об увольнении с военной службы должностных лиц, которые допустили эти нарушения».
Напомним, 2 марта в Минобороны РФ заявили, что срочники не участвуют в специальной операции на Украине. В тот же день были впервые озвучены потери российской армии. В последний же раз российские потери были озвучены 25 марта, тогда Минобороны сообщило о 1351 погибшем и 3825 раненых. Кроме того, 18 апреля Министерство обороны РФ публиковало персональные данные погибших военных украинской стороны, эти потери оценивались в