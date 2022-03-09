Центробанк ограничил снятие и продажу валюты

Банк России вводит «временный порядок» операций с наличной валютой. Он должен продлиться с 9 марта по 9 сентября этого года.
Этот порядок предполагает следующее:
- со счета можно будет снять не более 10 тысяч долларов США, остальные средства будут выданы только в рублях (по рыночному курсу);
- любая валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета (конвертация также будет идти по рыночному курсу);
- банки не будут продавать наличную валюту гражданам.
При этом россияне смогут открывать новые валютные вклады и счета. Однако снять с них средства можно будет только в рублях. Зато поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
Центробанк подчеркивает, что около 90% валютных счетов в российских банках не превышает сумму в 10 тысяч долларов. Таким образом, 90% держателей вкладов смогут полностью получить свои средства в виде наличных.
— Граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт, — говорится в заявлении регулятора.
Первым из банков эту новость прокомментировал Сбер. В компании подчеркнули, что Сбербанк работает в штатном режиме и готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте — «в рамках введенных ЦБ временных правил».
— Покупка безналичной валюты доступна клиентам в Сбербанк Онлайн без ограничений. Средства клиентов в рублях доступны без ограничений, — заявила пресс-служба банка.
Ранее деятельность в России прекратили VISA и MasterCard, а часть банков отключили от SWIFT.
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