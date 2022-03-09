Центробанк ограничил снятие и продажу валюты

Банк России вводит «временный порядок» операций с наличной валютой. Он должен продлиться с 9 марта по 9 сентября этого года.



Этот порядок предполагает следующее:

со счета можно будет снять не более 10 тысяч долларов США, остальные средства будут выданы только в рублях (по рыночному курсу);

любая валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета (конвертация также будет идти по рыночному курсу);

банки не будут продавать наличную валюту гражданам.

При этом россияне смогут открывать новые валютные вклады и счета. Однако снять с них средства можно будет только в рублях. Зато поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.