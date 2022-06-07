Одна из крупнейших российских авиакомпаний отменила полеты на юг на три месяца
Пассажиры, уже купившие билеты, могут вернуть деньги
Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила об отмене рейсов в некоторые аэропорты юга и запада России и из них, сообщил авиаперевозчик.
Ограничение коснулось аэропортов Краснодара, Симферополя, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону и Воронежа — продажи билетов на срок с 1 июля по 30 сентября 2022 года закрыты.
Для пассажиров, уже купивших билеты, есть два варианта решения проблемы. Можно оформить возврат полной стоимости билета там, где он куплен, либо обменять билеты на даты в пределах плюс-минус четырех дней от запланированных и улететь в Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ или Москву. При этом обмен невозможен на перевозки по субсидированным тарифам и места на подменных рейсах ограничены. Для обмена нужно обратиться туда, где билет был куплен, или в чат на сайте авиакомпании.
Напомним, что полеты в эти аэропорты и без того невозможны уже сейчас. Сразу после начала спецоперации на Украине Росавиация ограничила полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Это ограничение продлевается каждый раз, когда подходит срок окончания предыдущего запрета. В последний раз запрет был продлен до 03:45 по московскому времени 12 июня.
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