Одна из крупнейших российских авиакомпаний отменила полеты на юг на три месяца

Для пассажиров, уже купивших билеты, есть два варианта решения проблемы. Можно оформить возврат полной стоимости билета там, где он куплен, либо обменять билеты на даты в пределах плюс-минус четырех дней от запланированных и улететь в Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ или Москву. При этом обмен невозможен на перевозки по субсидированным тарифам и места на подменных рейсах ограничены. Для обмена нужно обратиться туда, где билет был куплен, или в чат на сайте авиакомпании.