Минобороны впервые рассказало об участии срочников в спецоперации на Украине

В Министерстве обороны впервые рассказали, что в спецоперации на территории Украины участвуют российские срочники.
— К сожалению, обнаружилось несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины, — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
С его слов, практически всех срочников вывели на территорию России, но некоторые были захвачены вместе с другими военнослужащими. Это произошло в результате нападения диверсионной группы нацбатальона на одно из подразделений, «выполняющих задачи тылового обеспечения».
В данный момент Минобороны принимает необходимые меры, чтобы срочники не попадали в районы боевых действий и чтобы освободить захваченных военнослужащих.
Владимир Путин уже поручил Главной военной прокуратуре проверить, как и по чьей вине на Украине оказались солдаты-срочники. В Кремле заявили, что перед началом спецоперации до всех командиров подразделений вооруженных сил было доведено указание категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы.
— В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях вооруженных сил по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания, — цитирует администрацию президента кремлевский пул.
Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля по приказу Владимира Путина. Подробности и реакцию мира на эти события мы собираем в онлайн-трансляции.