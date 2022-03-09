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Минобороны впервые рассказало об участии срочников в спецоперации на Украине

Некоторые из них были захвачены

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Практически всех срочников уже вывели на территорию России

Практически всех срочников уже вывели на территорию России

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В Министерстве обороны впервые рассказали, что в спецоперации на территории Украины участвуют российские срочники.

— К сожалению, обнаружилось несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины, — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

С его слов, практически всех срочников вывели на территорию России, но некоторые были захвачены вместе с другими военнослужащими. Это произошло в результате нападения диверсионной группы нацбатальона на одно из подразделений, «выполняющих задачи тылового обеспечения».


В данный момент Минобороны принимает необходимые меры, чтобы срочники не попадали в районы боевых действий и чтобы освободить захваченных военнослужащих.

Владимир Путин уже поручил Главной военной прокуратуре проверить, как и по чьей вине на Украине оказались солдаты-срочники. В Кремле заявили, что перед началом спецоперации до всех командиров подразделений вооруженных сил было доведено указание категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы.

СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

— В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях вооруженных сил по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания, — цитирует администрацию президента кремлевский пул.

Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля по приказу Владимира Путина. Подробности и реакцию мира на эти события мы собираем в онлайн-трансляции.

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РоссияУкраинаслужбасолдатыспецоперациясрочники
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