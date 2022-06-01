СЕЙЧАС +13°С
Пробки 1/10
usd 61.61
eur 62.74
Тема дняАвтомобиль сбил двух детей
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеОбзор

Рост пособий и открытие пунктов обмена в IKEA. Главное вокруг спецоперации на Украине за 1 июня

Основные события последних суток — в одной подборке

172
Товар из IKEA в России всё еще нельзя купить, но теперь можно вернуть или обменять

Товар из IKEA в России всё еще нельзя купить, но теперь можно вернуть или обменять

Поделиться

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 1 июня.

«Газпром» остановил поставки газа еще двум компаниям в Европе

«Газпром» полностью останавливает поставки газа датской энергокомпании Ørsted и Shell Energy Europe (европейская «дочка» Shell) из-за отказа оплачивать газ в рублях. Оплата топлива в рублях предусмотрена указом президента РФ Владимира Путина: такое условие выставила Россия для стран, признанных «недружественными». Список таких стран был установлен правительством в марте 2022 года. В него вошли все государства Евросоюза, США, Япония, Украина и ряд других стран.

IKEA вернулась (но совсем чуть-чуть)

Компания IKEA открыла пункты обмена и возврата товара в России.

— С 1 июня отделы обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00, — сообщается на сайте компании. — Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени.

Магазины, впрочем, по-прежнему не работают, и когда заработают, неизвестно: продажи приостановлены на неопределенный срок.

Работа над встречей Путина и Зеленского остановлена

Возможность встречи президентов России и Украины на разных уровнях обсуждалась с самого начала спецоперации. Стороны допускали ее возможность, но до дела так и не дошло. Недавно были заморожены переговоры между делегациями России и Украины, а сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что и над встречей президентов работа не ведется.

— Встреча Путина с Зеленским априори не исключена, она должна быть подготовлена и финализирована документом, работа над которым сейчас остановлена, — цитирует Пескова РИА Новости.

Прожиточные минимумы, пенсии и МРОТ проиндексировали

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

С 1 июня в России вырос ряд социальных выплат благодаря внеочередной индексации МРОТ, пенсий и прожиточных минимумов. Решение об индексации было принято из-за высокого уровня инфляции — после начала спецоперации она резко пошла вверх и по итогам апреля составила уже 17,83% в годовом выражении. Подробнее о том, как выросли выплаты и пособия после индексации и кто сможет получить больше денег, мы рассказывали в этом материале.

Сервис Canva уходит из России

Сервис Canva, предоставляющий пользователям возможности для создания графического дизайна, теперь недоступен в РФ. Работа сервиса построена на использовании готовых графических шаблонов для сайтов и соцсетей. С пользователями из России компания отказалась работать в связи с проведением спецоперации на территории Украины.

Также с 1 июня в силу вступает ряд новых законов, касающихся не только спецоперации, но и других сфер. О плановых изменениях читайте в этом материале.

По теме

IKEAВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКремльдетипособияпрожиточный минимумспецоперация на УкраинеГазпром
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2