Рост пособий и открытие пунктов обмена в IKEA. Главное вокруг спецоперации на Украине за 1 июня

IKEA вернулась (но совсем чуть-чуть)

Компания IKEA открыла пункты обмена и возврата товара в России.



— С 1 июня отделы обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00, — сообщается на сайте компании. — Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени.



Магазины, впрочем, по-прежнему не работают, и когда заработают, неизвестно: продажи приостановлены на неопределенный срок.

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