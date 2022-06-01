Что нас ждет в июне: прожиточный минимум вырос на 10%, а штрафы за костер в лесу — в 20 раз

Заработала обновленная дачная амнистия

Новая дачная амнистия будет действовать до 1 марта 2031 года. Изначально планировалось запустить ее с 1 сентября 2022 года, но процесс был ускорен из-за сложной экономической ситуации.

Суть дачной амнистии в упрощенном порядке оформления прав граждан на земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки. При этом не требуются разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Упрощенный порядок касается дачных и садовых домов, построенных до мая 1998 года (даты принятия Градостроительного кодекса), а список объектов, которые подпадают под эти правила оформления, теперь расширен.