Что нас ждет в июне: прожиточный минимум вырос на 10%, а штрафы за костер в лесу — в 20 раз
13 изменений, по которым начинаем жить уже сейчас, и один маленький, но очень приятный бонус
В России наконец подняли пенсии, прожиточный минимум и МРОТ, хотя заговорили об этом больше двух месяцев назад, вскоре после начала спецоперации на Украине и последовавшего за этим скачка инфляции. Раньше времени началась новая дачная амнистия, а штрафы за костры в лесах выросли в 20 раз. Обо всем этом и не только рассказываем в нашем традиционном обзоре.
Выросли пенсии, прожиточный минимум и МРОТ
Пенсии, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда внепланово повышены на 10% с 1 июня. От этих показателей зависит ряд социальных выплат и пособий в России. Мы посчитали, как они изменятся после индексации.
Решение о повышении выплат было связано с ростом цен — после начала военной операции на территории Украины инфляция в России резко пошла вверх.
Кроме того, дополнительно в июне увеличатся выплаты у тех, кто работал на пенсии, но уволился в феврале 2022 года. Пенсия также автоматически вырастет у тех, кому в мае исполнилось 80, была присвоена инвалидность первой группы, появились иждивенцы-инвалиды или увеличилось их количество.
Заработала обновленная дачная амнистия
Новая дачная амнистия будет действовать до 1 марта 2031 года. Изначально планировалось запустить ее с 1 сентября 2022 года, но процесс был ускорен из-за сложной экономической ситуации.
Суть дачной амнистии в упрощенном порядке оформления прав граждан на земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки. При этом не требуются разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Упрощенный порядок касается дачных и садовых домов, построенных до мая 1998 года (даты принятия Градостроительного кодекса), а список объектов, которые подпадают под эти правила оформления, теперь расширен.
Раньше под дачную амнистию подпадали садовые дома и хозяйственные постройки на участках, предоставленных для садоводства и дачного хозяйства, а на землях для ИЖС или личного подсобного строительства в границах населенных пунктов требовалось разрешение. Теперь это требование снято. Поправки также должны решить проблему с оформлением прав наследников на участки, которые были предоставлены предыдущим хозяевам на праве постоянного (бессрочного) пользования. Закон признает за такими гражданами право собственности на земельные участки независимо от вида разрешенного использования и целевого назначения земли. Это нововведение касается участков, предоставленных гражданам до 30 октября 2001 года.
Ранее мы рассказывали и о других важных для дачников законах, которые вступили или еще вступят в силу в 2022 году.
Паспорт болельщика стал обязательным
С 1 июня продавать билеты на спортивные мероприятия в России будут при наличии паспорта болельщика, так называемого Fan ID. Конкретный список таких мероприятий устанавливает правительство РФ. Граждане могут направить заявление на оформление паспорта болельщика через портал «Госуслуги». Отказать в его выдаче могут, например, если болельщик нарушал общественный порядок на спортивных мероприятиях, но решение об отказе можно обжаловать в суде.
Ближайшие матчи чемпионата России по футболу, а также розыгрыш футбольного Суперкубка России пройдут уже в июле, и, вероятно, они будут включены в перечень мероприятий, билеты на которые нужно покупать уже по новым правилам.
Мы узнавали, что сами фанаты думают по поводу этого закона.
Губернаторам дадут одинаковые сроки
С 1 июня установлен пятилетний срок полномочий для всех региональных парламентов, а также порядок и основания для досрочного прекращения полномочий. Руководитель субъекта РФ официально будет называться или губернатором, или главой региона. Один губернаторский срок также во всех регионах составит пять лет.
Для всех соцвыплат можно привязать одну карту
С согласия граждан реквизиты банковских счетов, на которые они хотят получать выплаты, автоматически передадут в органы, предоставляющие меры социальной защиты. В дальнейшем их не придется указывать отдельно для получения господдержки. Кроме того, государство будет информировать граждан о возможности получения положенных льгот и пособий.
Пенсии по потере кормильца стали платить дольше
Увеличен период выплаты страховой пенсии по потере кормильца для тех, кому уже исполнилось 18 лет, при этом он уже окончил школу и не поступил в средние или высшие учебные заведения. Выплаты продлеваются до 1 сентября того года, в котором завершено обучение.
Кроме того, получение таких выплат для поступивших в среднее или высшее учебное заведение делается непрерывным. Также больше не нужно доказывать факт иждивения в случае, если получатель пенсии не работает.
Экипажи самолетов смогут жестче усмирять пассажиров
Члены экипажа и сотрудники службы авиационной безопасности с 5 июня смогут использовать специальные средства сдерживания, чтобы пресекать противоправные действия на борту. Делать это можно на основании распоряжения командира воздушного судна. Список таких спецсредств, правила их применения и порядок действий экипажа установит правительство РФ.
Часть работы приставов станет автоматической
С 5 июня отдельные решения по исполнительным производствам, где необязательно участие живого человека, смогут приниматься в автоматическом режиме. Это касается возбуждения, отказа в возбуждении и прекращения исполнительного производства, взыскания исполнительского сбора, установления и отмены ограничений для должников и других решений.
Например, если взыскатель не может получить долг по алиментам, ему нужно подать ходатайство на введение ограничений для должника: запрет на выезд за границу, ограничение водительского удостоверения. Система проверяет информацию о долге и самостоятельно выносит постановление.
Ужесточаются штрафы за огонь в лесах
Значительно вырастет ответственность за нарушение противопожарных правил в лесах. Штрафы для граждан с 8 июня станут больше в 15–20 раз, для юрлиц — в 2–3 раза. Максимальный штраф за нарушение правил противопожарной безопасности, если это повлечет возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, составит 2 млн рублей.
Мы писали о том, почему второй год леса в России горят с такой силой, а также какова в этом роль людей и природы.
При некоторых сделках можно будет предъявлять права вместо паспорта
С 29 июня для организаций, проводящих операции с денежными средствами или иным имуществом клиентов, разрешено идентифицировать граждан по водительским правам, а не только по паспорту. Кроме того, увеличивается лимит платежа по каско и ОСАГО, при котором не требуется проверять данные клиента, с 15 тыс. до 40 тыс. рублей.
Регистрировать недвижимость начнут по электронным документам
Новый закон регламентирует действия МФЦ при получении заявления о государственном кадастровом учете или регистрации прав и прилагаемых к нему на бумажном носителе документов. Электронные образцы документов с 29 июня уравниваются в силе с бумажными аналогами, и исключается возможность подачи заявления о кадастровом учете или регистрации права по почте.
Разрешается лечение детей препаратами офф-лейбл
Препараты офф-лейбл, уже включенные в клинические рекомендации или стандарты оказания медпомощи, могут использоваться для излечения тяжелых заболеваний у детей (перечень определен правительством), но только после обязательного информирования и получения согласия пациента или его представителя. Закон, вступающий в силу с 29 июня, позволит использовать современные препараты для лечения, например, детской онкологии и гематологии.
Офф-лейбл (off-label) — это использование лекарственных средств по показаниям и иным параметрам, не упомянутым в инструкции по применению.
Ужесточается контроль оборота оружия
С 29 июня минимальный возраст приобретения охотничьего оружия увеличивается с 18 лет до 21 года. Запрещается выдача лицензии на оружие гражданам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также его переделка и распространение соответствующих инструкций.
Вопрос получения разрешения на владение оружием начал активно обсуждаться после произошедшего в казанской гимназии
В недавнюю годовщину казанской трагедии мы вспомнили о тех событиях вместе с их участниками.
Бонус: как отдыхаем в июне
СЮЖЕТ
Одни выходные в июне будут длиннее обычных. День России (12 июня) в этом году выпадает на воскресенье, поэтому отдыхать мы будем сразу три дня — с субботы, 11 числа, по понедельник, 13 число, включительно.
В следующий раз длинные выходные случатся в России нескоро.