Природные пожары уничтожают гектары леса и сотни жилых домов в России. Почему мы второй год горим?

В ситуации в Уяре следствие, вероятно, разберется, но проблема шире: Россия горит второй год, и стоит признать, что это системный сбой, а не отдельные недоработки на местах. Мы поговорили с учеными, чтобы разобраться, откуда у нас такое пугающее количество пожаров, чего ждать в будущем и можно ли еще исправить ситуацию?



Большинство пожаров — на совести человека

Если говорить о каждом отдельном лесном пожаре, то окажется, что в большинстве случаев его причиной был человек. Различные источники говорят о том, что примерно 90% всех возникающих пожаров антропогенного производства.

