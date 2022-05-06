Катаклизм каждый день: почему это лето в России снова будет аномальным
На июнь, июль и август приходится большинство опасных погодных явлений
До лета осталось чуть меньше месяца, и хотелось бы, чтобы оно было хорошим. Хотя бы в том, что касается погоды, а то в последнее время она несколько удивляла. В прошлом году, например, центральная часть России страдала от сильной жары и отсутствия дождей, а на Кубани в это время ливни вызвали настоящий потоп. Чего же ждать от погоды этим летом? Разбираемся.
Погода на три месяца
Прогноз погоды на лето пока носит вероятностный характер. То есть ученые считают, что температура в определенном регионе будет выше или ниже нормы с вероятностью более 60%. При этом, если мы говорим о таких градациях, как «ниже нормы» или «выше нормы», то нужно, чтобы вероятность аномалии противоположного знака была не больше 15%. Еще 25% вероятностного прогноза отводятся на норму.
Согласно этому прогнозу, июнь в России будет вполне обычным. Среднюю месячную температуру ниже нормы не ждут нигде, а выше — только на востоке Северо-Западного, севере Сибирского, большей части Уральского федеральных округов и на западе Якутии. Обильные осадки ожидаются на юге Хабаровского края, но куда больше регионов столкнется с их дефицитом. Это западные области Северо-Западного и южные регионы Южного федеральных округов, Северо-Кавказский федеральный округ, Таймыр, Камчатка и частично Якутия.
В июле средняя температура выше нормы ожидается на севере Уральского и северной половине Сибирского федеральных округов, а также на западе Якутии. Лишние холода синоптики снова никому не обещают, а большое количество осадков ждут только в Приморском крае. Меньше нормы осадков ожидается на юге и западе Центрального федерального округа, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на Алтае, на северо-востоке Якутии и на Чукотке.
Август тоже никому не грозит холодами: на большей части страны температура ожидается около нормы. Теплее, чем обычно, ожидается на западе Центрального и Южного федеральных округов, на юго-востоке Сибирского федерального округа, в Бурятии и в Забайкальском крае. Дефицит осадков ожидают на западе Центрального федерального округа и на Таймыре, а вот на юго-востоке Уральского и на юго-западе Сибирского федеральных округов, в южных регионах Дальнего Востока и на Камчатке их будет больше нормы.
Неоднородное лето
Отсутствие в прогнозе хоть одного региона, которому бы пророчили температуру ниже обычной, создает впечатление, что лето в России будет теплым или даже жарким. Но это не совсем так. Дело в том, что, делая столь долгосрочный прогноз, синоптики предсказывают среднюю температуру за месяц, но не могут с точностью сказать, как она распределится внутри месяца. Погода может быть примерно одинаковая в течение всего месяца, а может регулярно меняться с холода на тепло и обратно, а в результате среднемесячная температура будет одинаковая.
К частым переменам погода сейчас склоняется всё больше. Климатолог Андрей Киселев говорит, что по сравнению с концом прошлого века число опасных гидрометеорологических явлений или, грубо говоря, ярких погодных аномалий, увеличилось примерно в два раза.
— В среднем за весь период XXI века у нас в стране, по данным Росгидромета, происходит 371 опасное гидрометеорологическое явление в год, то есть каждый день примерно одно, — говорит Андрей Киселев. — Это если речь идет только о тех явлениях, которые нанесли серьезный ущерб экономике или людям. Но нельзя сказать, что каждый год обязательно больше, чем в предыдущий, этого нет.
Андрей Киселев — кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата».
К гидрометеорологическим явлениям, помимо капризов погоды, относится, к примеру, половодье. Всего таких, с ущербом и без, насчитали в прошлом году 1205. Если говорить только об опасных метеорологических, то есть погодных, явлениях, то их было 612. К ним специалисты относят сильные мороз и жару, сильные осадки, метель, сильный ветер, смерч, град, заморозки и так далее.
Большая часть «опасных метеорологических явлений» в прошлом году пришлась на лето. Согласно докладу Росгидромета, в июне произошло 85 опасных явлений, в июле — 90, в августе — 87. Для сравнения: четвертым по количеству таких событий стал январь, и в нём их было всего 49. Киселев говорит, что это не случайность: летом аномалий всегда больше.
— По статистике, наибольшее число опасных гидрометеорологических явлений происходит летом. Это не значит, что другие сезоны белые и пушистые, вовсе нет, но максимум приходится на лето, — говорит климатолог. — При повышении температуры, а летом она, естественно, выше, все процессы происходят более интенсивно. Из физики нам известно, что энергия тела или системы при повышении температуры возрастает. Когда у нас появляется лишняя энергия, она требует выхода. Один из выходов — это учащение таких явлений.
Собственно, и большее число аномалий в последние годы объясняется все той же лишней энергией — глобальным потеплением. По данным Росгидромета, осредненная по России среднегодовая температура в последние 45 лет растет со скоростью 0,49 градуса за 10 лет.
— С одной стороны, человек давит на климатическую систему своими действиями, с другой — есть внутренняя изменчивость системы, которая происходит независимо от человека. Например, пару веков назад нам тоже известны случаи страшных засух, — говорит Андрей Киселев. — На сегодняшний день считается так, что каждое отдельное явление, которое происходит, — это фактор внутренней изменчивости системы, но увеличение частоты таких событий — это антропогенный фактор, то есть человек увеличивает число таких событий.
При этом предсказать заранее аномалии этого лета не получится — в Гидрометцентре говорят, что они предсказываются краткосрочными прогнозами погоды, за пять-шесть дней до события.