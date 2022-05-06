Катаклизм каждый день: почему это лето в России снова будет аномальным

До лета осталось чуть меньше месяца, и хотелось бы, чтобы оно было хорошим. Хотя бы в том, что касается погоды, а то в последнее время она несколько удивляла. В прошлом году, например, центральная часть России страдала от сильной жары и отсутствия дождей, а на Кубани в это время ливни вызвали настоящий потоп. Чего же ждать от погоды этим летом? Разбираемся.



Погода на три месяца

Прогноз погоды на лето пока носит вероятностный характер. То есть ученые считают, что температура в определенном регионе будет выше или ниже нормы с вероятностью более 60%. При этом, если мы говорим о таких градациях, как «ниже нормы» или «выше нормы», то нужно, чтобы вероятность аномалии противоположного знака была не больше 15%. Еще 25% вероятностного прогноза отводятся на норму.

