«Терпеть было невозможно»: Путин объяснил начало спецоперации на Украине
По словам президента, столкновение было лишь вопросом времени
Президент России Владимир Путин прокомментировал истоки нынешних событий на Украине и перспективы спецоперации.
— Нет никаких сомнений, что вооруженные силы достигнут поставленных целей. Цели абсолютно понятные, они благородные. Цель главная — помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса, — сказал президент.
Как заявил Владимир Путин, после этого «продолжать терпеть геноцид было невозможно».
— Столкновение с выращивавшимися на Украине антироссийскими силами было неизбежно, это был вопрос времени, — сказал глава государства.
Также Владимир Путин заявил, что Россия, действуя на Украине, предпринимает меры для обеспечения собственной безопасности.
Про изоляцию России президент отметил, что сделать это с такой большой страной невозможно, и в РФ будут развивать собственные компетенции вместо тех, что прежде покупались за нефтедоллары.
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Напомним, 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о начале военной операции на Украине. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация соседней страны, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны.
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