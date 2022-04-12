«Терпеть было невозможно»: Путин объяснил начало спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин прокомментировал истоки нынешних событий на Украине и перспективы спецоперации.

— Нет никаких сомнений, что вооруженные силы достигнут поставленных целей. Цели абсолютно понятные, они благородные. Цель главная — помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса, — сказал президент.



Как заявил Владимир Путин, после этого «продолжать терпеть геноцид было невозможно».