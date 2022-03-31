В России впервые аккредитовали дипломата от правительства талибов

Первого дипломата нового правительства Афганистана аккредитовали в России. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на заседании Третьей встречи министров иностранных дел в формате стран — соседей Афганистана.
— В прошлом месяце прибыл в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве, — объявил Сергей Лавров.
Министр отметил, что, хотя новой администрации Афганистана не хватает управленческого опыта и она испытывает «финансово-экономические ограничения, политико-дипломатическое давление со стороны США и их союзников», в целом она удерживает государство на плаву.
Также Сергей Лавров назвал, что мешает новому правительству Афганистана получить признание. По его мнению, основное препятствие на этом пути — недостаточная репрезентативность новых властей. Министр подчеркнул, что новые власти должны представлять не только различные этнические группы страны, национальные и конфессиональные меньшинства, но и политические силы.
Лидеры талибов (движение «Талибан», запрещенная на территории России террористическая организация) в августе 2021 года на фоне вывода войск США и НАТО за считаные дни захватили власть в Афганистане. 15 августа боевики овладели Кабулом, после чего из него бежал президент Ашраф Гани и члены его кабинета.