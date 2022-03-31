В России впервые аккредитовали дипломата от правительства талибов

Лидеры талибов (движение «Талибан», запрещенная на территории России террористическая организация) в августе 2021 года на фоне вывода войск США и НАТО за считаные дни захватили власть в Афганистане. 15 августа боевики овладели Кабулом, после чего из него бежал президент Ашраф Гани и члены его кабинета.