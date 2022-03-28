ФОМ опубликовал результаты опроса россиян о целях спецоперации на Украине

Фонд Общественное мнение опубликовал результаты очередного поквартирного опроса населения России о спецоперации на территории Украины. Участникам социологического исследования задали два вопроса: считают ли они правильным решение о начале спецоперации и какими они видят ее цели.
Опрос показал, что правильным проведение спецоперации считают 73% всех опрошенных. Наибольший процент поддерживающих спецоперацию оказался среди старшего поколения: правильной ее назвали 83% респондентов старше 60 лет. Среди опрошенных в возрасте от 46 до 60 лет аналогично ответили 81%, в возрасте от 31 до 45 лет — 66%, в возрасте от 18 до 30 — 59%. При этом чаще поддержку высказывали люди, которые получают информацию из традиционных СМИ — 83% опрошенных считают правильными действия России, 7% — неправильными, остальные затрудняются ответить.
Среди тех, кто читает новости в интернете за высказались 60%, против 24%. Также опрос показал как меняется представление людей о целях России в зависимости от того, где они получают информацию. Цель «обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на её территории баз НАТО» выбрали 80% тех, кто узнает новости из традиционных СМИ и 48% тех, кто использует для этого интернет.
В целом же из полутора тысяч участников опроса на вопрос о целях России такой ответ дали 71%. В этом пункте можно было выбрать сразу несколько вариантов. Среди них были также «защитить население ДНР и ЛНР» (этот пункт отметили 52%), «изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти» (21%), «ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России» (10%). 8% респондентов не дали ответ на этот вопрос.