Уполномоченный по правам человека заявила об угрозах и травле своих коллег в регионах

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что ее коллеги в регионах подверглись «беспрецедентной целенаправленной атаке». В своем Telegram-канале омбудсмен пишет, что им поступали письма, многочисленные сообщения в социальных сетях, непрекращающиеся звонки, содержащие нецензурную брань, оскорбления и угрозы.
— Мы видим, как на наших глазах сферу гуманитарного сотрудничества пытаются превратить в пространство деструктивных отношений, — пишет она. — Все эти действия направлены на деморализацию уполномоченных, сильных духом людей с большим сердцем и огромной душой, которые ежедневно сталкиваются с человеческим горем.
Накануне Москалькова провела конференцию с омбудсменами по правам человека из ДНР и ЛНР, после чего заявила, о случаях «жестокого и бесчеловечного отношения» к пленным российским военнослужащим.
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