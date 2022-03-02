2 марта среда
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 6/10
usd 91.75
eur 102.91
Тема дняПолиция не дала провести марш за спецоперацию
Все новости
Все новости

Уполномоченный по правам человека заявила об угрозах и травле своих коллег в регионах

Татьяна Москалькова считает, что их пытаются деморализовать

798
9Обсудить

Поделиться

Омбудсмен уверена, что сферу гуманитарного сотрудничества пытаются превратить в пространство деструктивных отношений

Омбудсмен уверена, что сферу гуманитарного сотрудничества пытаются превратить в пространство деструктивных отношений

Поделиться

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что ее коллеги в регионах подверглись «беспрецедентной целенаправленной атаке». В своем Telegram-канале омбудсмен пишет, что им поступали письма, многочисленные сообщения в социальных сетях, непрекращающиеся звонки, содержащие нецензурную брань, оскорбления и угрозы.

— Мы видим, как на наших глазах сферу гуманитарного сотрудничества пытаются превратить в пространство деструктивных отношений, — пишет она. — Все эти действия направлены на деморализацию уполномоченных, сильных духом людей с большим сердцем и огромной душой, которые ежедневно сталкиваются с человеческим горем.

Накануне Москалькова провела конференцию с омбудсменами по правам человека из ДНР и ЛНР, после чего заявила, о случаях «жестокого и бесчеловечного отношения» к пленным российским военнослужащим.

Российская армия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Иностранные государства отреагировали санкциями в отношении российских политиков, депутатов, некоторых компаний и Центробанка РФ, начался резкий рост курса валют, ЦБ РФ поднял ключевую ставку сразу на 10,5%, следом выросли ставки потребительских кредитов. Мы следим за ситуацией в России и мире в режиме онлайн.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ЛНР и ДНРТатьяна Москальковаомбудсмен по правам человекаРоссия и Украина
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter