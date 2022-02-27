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Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной

По словам Пескова, РФ готова начать переговоры в Гомеле

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По словам Пескова, для переговоров с Киевом у российской стороны всё готово

По словам Пескова, для переговоров с Киевом у российской стороны всё готово

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Российская делегация прибыла в Минск на переговоры с украинской стороной. Как сообщили в Кремле, в составе делегации — представители МИД РФ, Минобороны, администрации президента и прочих заинтересованных ведомств.

— В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ответ на это Зеленский заявил, что Киев согласился бы на переговоры в Белоруссии, если бы с ее стороны не было боевых действий. Президент Украины сказал, что площадкой для переговоров могут быть другие города, но не в Белоруссии, передает ТАСС.

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Украинская сторона еще в пятницу инициировала переговоры с российскими властями: Зеленский записал видеообращение, в котором предложил решить вопросы мирным путем. Россия предложила в качестве площадки Минск, однако на это Киев не ответил согласием. С предложением организовать переговоры выступили президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля, подробности происходящего и реакцию мирового сообщества мы собираем в онлайн-хронике.

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БелоруссияДмитрий ПесковпереговорыГомельРоссия и УкраинаУкраина: последние новости на сегодня
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