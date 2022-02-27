Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной

Украинская сторона еще в пятницу инициировала переговоры с российскими властями: Зеленский записал видеообращение, в котором предложил решить вопросы мирным путем. Россия предложила в качестве площадки Минск, однако на это Киев не ответил согласием. С предложением организовать переговоры выступили президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля , подробности происходящего и реакцию мирового сообщества мы собираем в онлайн-хронике.