Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной

Российская делегация прибыла в Минск на переговоры с украинской стороной. Как сообщили в Кремле, в составе делегации — представители МИД РФ, Минобороны, администрации президента и прочих заинтересованных ведомств.
— В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ответ на это Зеленский заявил, что Киев согласился бы на переговоры в Белоруссии, если бы с ее стороны не было боевых действий. Президент Украины сказал, что площадкой для переговоров могут быть другие города, но не в Белоруссии, передает ТАСС.
Украинская сторона еще в пятницу инициировала переговоры с российскими властями: Зеленский записал видеообращение, в котором предложил решить вопросы мирным путем. Россия предложила в качестве площадки Минск, однако на это Киев не ответил согласием. С предложением организовать переговоры выступили президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.
Спецоперация на Украине продолжается с